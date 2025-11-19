FİNANS

Zam geliyor! Tarih belli, akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (19 Kasım 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzin zammı ve motorin zammı var mı? Benzinde ve motorinde zam olacak mı? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanarak akaryakıtta zam haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam gelecek? 19 Kasım 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında zam haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Motorine zam mı geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Kasım 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Kasım 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?", "Motorine zam mı gelecek?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre; akaryakıt ürünlerinden motorine Cuma günü zam gelmesi bekleniyor. Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 TL civarında zam beklendiği aktarıldı. Benzin grubunda ise zam beklenmediği kaydedildi.

Bu durumda, İstanbul'da motorinin litre fiyatının İstanbul'da 60,13 TL'ye, Ankara'da 61,15 TL'ye, İzmir'de de 61,49 TL'ye yükselmesinin beklendiği belirtildi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 54.89 TL
  • Motorin: 57.63 TL
  • LPG: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 54.73 TL
  • Motorin: 57.49 TL
  • LPG: 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 55.76 TL
  • Motorin: 58.65 TL
  • LPG: 27.60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.6
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.45
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.09
Gazyağı
47.72
