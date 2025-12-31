FİNANS

Son fırsat: 1 Ocak sonrasına bırakan zamlı ödeyecek! e-Devlet'ten yapılıyor

2026 asgari ücret rakamının netleşmesiyle askerlik ve doğum borçlanmasında da tutarlar netlik kazandı. Emeklilik için prim günü olanlar 31 Aralık 2025'ten sonra zamlı tarife üzerinden borçlanmaya yapacak. Peki, borçlanma tutarlarında rakamlar neler, ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

Hande Dağ

Yeni asgari ücret rakamının açıklanmasıyla askerlik ve doğum borçlanması tutarları da netleşti. Emeklilik için prim günü eksiği olanlar ise 31 Aralık 2025 tarihinden sonra zamlı tarifeden borçlanacak.

İŞTE YENİ YILDAKİ ARTIŞLAR

Show Haber'de yer alan habere göre; Ahmet Kıvanç "Yeni yılda askerlik borçlanması maliyeti %79 oranında, Bağ-Kur ihya primi maliyeti %65 oranında, doğum borçlanması maliyeti %27 oranında artacak" dedi. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla askerlik ve doğum borçlanmasında da rakamlar netleşti. Yeni yılda zamlı tarifeye kalmak istemeyenlerde dilekçe telaşı var.

"BAŞVURUYU 1 OCAK 2026 TARİHİNDEN SONRA YAPANLAR..."

Askerlik borçlanması maliyeti %79 artacak. Böylece 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarı 149.791 liradan 267.543 liraya çıkacak. Kıvanç "3 yıllık Bağ-Kur ihya primi için 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapanlar 325.000 lira ödeyecek. Fakat başvuruyu 1 Ocak 2026 tarihinden sonra yapanlar 535.000 TL ödemek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Doğum borçlanması maliyeti sadece asgari ücret oranında artacak. Böylece bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 199.720 liradan 253.670 liraya çıkacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. Bugün son gün olduğu için de dün SGK şubelerinde de yoğunluk vardı.

e-devlet askerlik borçlanması doğum borçlanması
En Çok Aranan Haberler

