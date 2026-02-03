FİNANS

Son tarih 15 Şubat! 400 bin TL detayı... Kredi kartı limiti düşecek mi? Kaç olacak, nasıl yükseltilir?

Kredi kartı limit düzenlemesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Kart kullanıcı milyonlarca kişiyi ilgilendiren BDDK'nın yeni kararına göre kredi kart limitleri düşürülecek. Son tarih ise 15 şubat olarak belirlendi. Mevcut kredi kartlarında ise 400 bin TL detayı dikkat çekti. Peki, bankaların yapacağı düzenleme sonrası yeni kredi kartı limitiniz ne olacak? Kredi limiti istenirse nasıl yükseltilecek? İşte tüm detaylar...

Son tarih 15 Şubat! 400 bin TL detayı... Kredi kartı limiti düşecek mi? Kaç olacak, nasıl yükseltilir?
Devrim Karadağ

Kredi kartı kullananları yakından ilgilendiren karar Ocak ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) geldi. Kredi kart limitlerinin düşürülmesine karar veren BDDK, bankalara da 15 gün süre verdi. 15 Şubat'a kadar banka müşterilerinin kredi kartı limitlerinin düşürülmesi beklenirken, vatandaşlar da yeni kart limitlerinin nasıl olacağını merak ediyor.

KREDİ KARTLARINDA LİMİT NASIL BELİRLENECEK?

Söz konusu düzenlemede bir kişiye ait kartların toplam limiti esas alınacak. Yeni kart limitlerinin belirlenmesinde 2025 yılı sonuna kadar yapılmış kredi kartı harcamaları dikkate alınacak.

KREDİ KARTI LİMİTİNDE '400 BİN LİRA' DETAYI

NTV'de yer alan habere göre; ilk limit azaltması çalışmasında, limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar dikkate alınmayacak. Yani 400 bin lira limiti olan kart sahibinin limiti devam edecek. Ancak, bu limit sahip olduğu bütün kredi kartlarının toplam limiti olmak zorunda. BDDK kararında "Karar tarihi itibarıyla kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limiti 400 bin lira" ifadesiyle, bir kişiye ait bütün kredi kartlarının toplamının limit azaltma çalışmasında esas alınmasını istedi.

Son tarih 15 Şubat! 400 bin TL detayı... Kredi kartı limiti düşecek mi? Kaç olacak, nasıl yükseltilir? 1

Bu ifade, bir kişinin iki ve üç ayrı bankadan, toplam 600 bin liralık kredi kartı limitine sahip olması durumunda, 400 bin liralık sınırı aştığı anlamına geliyor. Bu durumda bu kartı sahibi 400 bin liralık istisna maddesinden yararlanamayacak.

Kredi kartlarının toplam limiti 400 bini geçmeyen müşteri limiti ise azalmayacak.

Ancak 400 bin liranın biraz üstünde limiti olan bütün kartların limitinin düşme ihtimali var.

400 BİN LİRA LİMİT İSTİSNASI NASIL UYGULANACAK?

BDDK kararında, 400 bin lira ve 400 bin liranın altına düşen kart limitleri konusunda istisna var.

Bankaların, 15 Şubat'a kadar yaptığı limit azaltması çalışması sonrasında, bir kişiye ait, kredi kartı veya kartlarının yeni kredi limiti ortaya çıkmış olacak. Bu yeni limit, bütün bankalardan aldığı kredi kartlarının toplam limiti 400 bin lira veya altında bir rakam olarak ortaya çıkarsa, 15 Şubat sonrası limit artırım taleplerinde, yani 400 bin liraya kadar limit talep edilirse, müşterinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmayacak.

Örneği, bir kart sahibi, 15 Şubat sonrası toplam kart limiti 300 bin liraya düşerse, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar limit artışı talebinde bulunabilecek. Kart sahibinin bu talebi için gelir durumu yeniden dikkate alınmayacak, limiti bankaca 400 bine çıkartılacak. Banka bu limit artırımında yine müşterinin başka bankaya ait kredi kartlarının limiti de dikkate almak zorunda. Yani bir banka kendi verdiği kartın limitine bakarak 400 liralık limit tanımı yapamayacak. 400 bin lira üstü limit istendiğinde veya bu limitin üstüne çıkıldığında ise resmi gelir belgeleri istenecek.

Son tarih 15 Şubat! 400 bin TL detayı... Kredi kartı limiti düşecek mi? Kaç olacak, nasıl yükseltilir? 2

15 ŞUBAT'A KADAR LİMİTLER DÜŞECEK

Limiti 400 bin lira üstü olan bütün kredi kartlarında da 15 Şubat itibariyle limit azaltması yaşanabilir. Örneğin kredi kartı limiti 450 bin lira olan bir kart sahibi, 2025 yılı boyunca toplam 200 bin lira harcama yaptıysa, kullanılabilir limiti yıl boyu ortalamasına göre, 250 bin lira kalmış sayılacak ve bu 250 bin liranın yarısı kadar indirime gidilecek. Bu durumda 450 bin lira olan kart limiti 2026 yılı için, 450 bin liralık limitten 125 bin lira eksiltme yapılacak ve kredi kartı limiti 325 bin lira olacak.

LİMİTİNİ TEKRAR ARTIRABİLİR

Bu kart sahibi de kredi kartını limiti 400 bin liraya çıkartma hakkına sahip ve başvurusu sonrasında bankası 400 bin liralık limit tanımlayabilir.

Örneğin 600 bin lira limitli bir kartta, 2025 yılı boyunca 400 bin lira toplam harcama yapıldıysa, kalan boştaki 200 bin lira limitin yüzde 50'si olan 100 bin lira silinecek ve kredi kartının toplam limiti 500 bin lira olacak.

Son tarih 15 Şubat! 400 bin TL detayı... Kredi kartı limiti düşecek mi? Kaç olacak, nasıl yükseltilir? 3

Limit belirlenmesinde gelir evrakları açısından ayrıma gidilmedi, yani bütün kredi kart sahiplerinden yıl sonuna kadar gelir evrakları istenecek ve buna göre limitler gelirle uyumlu hale getirilecek. Uygulama şu şekilde yaşama geçirilecek;

Karar tarihi itibarıyla, toplam kredi kartı limiti 750 bin Türk Lirası’nın üzerinde olan kart hamillerinin, kredi kartlarının limitlerinin, hesap kesim tarihleri itibarıyla, kullanılabilir limitinin en düşük olduğu dönemdeki miktarının yüzde 80’i kadar azaltılacak.

YENİ KART BAŞVURULARINDA KURALLAR SERTLEŞTİ

BDDK kararına göre, 2026 yılında yeni kredi kartı limitlerinde bazı net ve katı kurallar uygulanacak. BDDK, ilgili kanuna dikkat çekerek, yeni kredi kartı başvurularında ilk yıl maaşın sadece iki katı limit belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu karta banka ikinci yıl ise en fazla gelirin 4 katı limit belirleyebilir.

Son tarih 15 Şubat! 400 bin TL detayı... Kredi kartı limiti düşecek mi? Kaç olacak, nasıl yükseltilir? 4

LİMİTTE NET GELİR ESAS ALINACAK

Yasalara göre, bankalar limit hesabında müşterinin net aylık gelirini dikkate almak durumunda. Yasaya göre bankaların daha önce kart sahibi olanlara, düzenli ödeme ve sosyal durumuna bakarak özel limitler belirleme yetkisi var. Bu yetkiye kısıtlama getirilmedi.

BDDK kararında, bu yetkiye dikkat çekilmesine karşın bütün kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gözden geçirilmesini ve gelir durumu gösterir evraklarla uyumlu hale getirilmesini de istedi.

Bankalar, müşterilerinin aylık net gelir, daha önceden kredi kartı kullanılıp kullanılmadığı, kredi notu, mevcut kredi borcu olup olmadığına bakarak kredi kartı limiti belirliyordu veya olan limitleri yükseltiyordu. Bu uygulama devam edecek.

