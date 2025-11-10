FİNANS

Sona gelindi! Zorunlu Afet Sigortası geliyor

Deprem yanında sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangın teminatlarını da içeren Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu verilerden derlediği bilgilere göre, sigortacılık ve özel emeklilik sektörü, bu yıl da reel büyümesini sürdürdü.

Sektörde yıl sonunda prim üretiminin 1,3 trilyon liraya, aktif toplamının 3,5 trilyon liraya, öz kaynak büyüklüğünün 500 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Sektör, 100 milyonu aşkın poliçeyle 40 milyondan fazla sigortalıya teminat sunuyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) ekim ayı itibarıyla katılımcı sayısı yaklaşık 18 milyona, fon büyüklüğü de yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştı. Bugüne kadar 400 bin vatandaş sistemden emekli oldu.

TARIM SİGORTALARINDA YENİ ÜRÜNLERİN SUNULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR!

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında bu yıl zirai don kaynaklı hasarlar başta olmak üzere sigortalılara yaklaşık 35 milyar lira tazminat ödendi. Tarım sigortalarında yeni ürünlerin sunulması ve teminat kapsamının genişletilmesi için ilgili bakanlık ve paydaşlarla çalışmalar yürütülüyor.

Mevcut uygulamada deprem teminatı ile sınırlı olan Zorunlu Deprem Sigortası'nın kapsamını genişletme çalışmaları da sürüyor. Depreme ek olarak sel veya taşkın niteliğindeki su baskını, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangın teminatlarını da içeren ZES çalışmalarında son aşamaya gelindi.

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI İÇİN İYİLEŞTİRİCİ TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK!

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulamaları da yaygınlaştırılacak. KOBİ'lerin sistemden daha fazla faydalanması, mali bünye ve rekabet güçlerine katkı sağlaması amacıyla, 2026'da uygulanmak üzere teminat süresi, tarife ve talimat yapısı ile bankacılık sisteminde teminat olarak kullanımına işlerlik kazandırılması gibi bir dizi iyileştirici tedbirin hayata geçirilmesi planlanıyor.

SEDDK, özel sağlık sigortalarında da yeni bir düzenlemeyi devreye alacak. Kurum, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle başta ömür boyu yenileme garantisi olmak üzere, bekleme süresi ve şirketler arası geçiş gibi birçok konuda daha etkin ve öngörülebilir güvence yapısı sunmayı hedefliyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

