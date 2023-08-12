FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | İlk rakamlar masaya geliyor! Memur ve emekli maaşı zammı için Bakan Işıkhan tarih verdi: ‘Tüm taraflar memnun olacak...'

SON DAKİKA | İlk rakamlar masaya geliyor! Memur ve emekli maaşı zammı için Bakan Işıkhan tarih verdi: ‘Tüm taraflar memnun olacak...'

12.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve memur emekli maaşı zammı oranını 2 yıl boyunca belirleyecek 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos’ta hükümet ilk teklifini masaya getirecek. Milyonlarca kişi zam oranlarının ne olacağını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, “Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum" dedi.

SON DAKİKA | İlk rakamlar masaya geliyor! Memur ve emekli maaşı zammı için Bakan Işıkhan tarih verdi: ‘Tüm taraflar memnun olacak...'

Son dakika haberi... 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sendikaların tekliflerinin tasnifinin tamamlanmasıyla başlayan müzakere süreci yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek. Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (307)

BAKAN IŞIKHAN’DAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişinin maaş zammı oranına önemli ölçüde katkı sağlayacak oranların belirlenmesi süreci devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, “Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık” dedi.

Bu kez de memurlara erken emeklilik! Toplu sözleşmede madde madde detaylar ortaya çıktı Bu kez de memurlara erken emeklilik! Toplu sözleşmede madde madde detaylar ortaya çıktı
Memur maaş zammı için çifte hazırlık Memur maaş zammı için çifte hazırlık

“Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, “Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz” diye açıklamada bulundu.

TÜRK LİRASI (350)

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

22 Ağustos’a kadar müzakereler devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa da hakem heyeti süreci başlayacak. 23-25 Ağustos tarihleri arası hakem kurulu başvuru süreci ve 26-31 Ağustos hakem kurulu süreci işletilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üretimi durdurma kararı alınmıştı: Kuyumculardan gram altın çağrısı…Üretimi durdurma kararı alınmıştı: Kuyumculardan gram altın çağrısı…
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yeni yönteme başvurdularEv sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor! Yeni yönteme başvurdular
Yargıtay’dan bu kez de dolar kuru kararı! Yargıtay’dan bu kez de dolar kuru kararı!
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köşe kapmaca oynadılar! Sevgilisi bagaja saklandı

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.