SON DAKİKA | İlk rakamlar masaya geliyor! Memur ve emekli maaşı zammı için Bakan Işıkhan tarih verdi: ‘Tüm taraflar memnun olacak...'

Son dakika haberi... 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sendikaların tekliflerinin tasnifinin tamamlanmasıyla başlayan müzakere süreci yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor. Bu kapsamda, 11 hizmet koluna ilişkin komisyon raporları, hükümet ile yetkili sendikalar arasında 12 Ağustos'a kadar müzakere edilecek. Müzakerelerin sona ermesinin ardından hükümetin, kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini 14 Ağustos'ta Memur-Sen'e sunması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN’DAN TOPLU SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Milyonlarca kişinin maaş zammı oranına önemli ölçüde katkı sağlayacak oranların belirlenmesi süreci devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan, “Yolun başında bu yüzyılı, emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Biliyorsunuz, göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık” dedi.

“Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, “Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz” diye açıklamada bulundu.

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

22 Ağustos’a kadar müzakereler devam edecek. Anlaşma sağlanamazsa da hakem heyeti süreci başlayacak. 23-25 Ağustos tarihleri arası hakem kurulu başvuru süreci ve 26-31 Ağustos hakem kurulu süreci işletilecek.



