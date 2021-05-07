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Sosyal medya reklamlarına düzenleme! Artık ürünleri kendileri almış gibi anlatamayacaklar

07.05.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ‘influencer’lar aracılığıyla yapılan reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeye göre artık ürün tanıtımı yaparken reklam olduğunu vurgulayacaklar.

Sosyal medya reklamlarına düzenleme! Artık ürünleri kendileri almış gibi anlatamayacaklar

Ticaret Bakanlığı “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” paylaştı. Kılavuz Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında hazırlandı.

TANITIM YAPILAN KANALLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Habertürk'te yer alan habere göre, bakanlık tarafından hazırlanan kılavuz ile vatandaşların sıklıkla kullandığı tanıdım yapılan kanallar göz önüne alındı. Kılavuzda; Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube platformlarında influencer’ların video, fotoğraf, mesaj, hikaye (story) veya podcast’ler ile yaptığı reklam paylaşımlarının nasıl olması gerektiği belirlendi.

"ÖRTÜLÜ REKLAM YAPILMASI YASAKTIR"

Kılavuzda yer alan bilgide, "Sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunlu. Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaktır.” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya resmi gazete
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