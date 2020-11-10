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Sosyal medyada hızla yayılan 'Hakan Atilla istifa etti' iddiası sonrası flaş açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 23:51 | Son Güncelleme

Halkbank davası kapsamında ABD'de tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği ileri sürüldü. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sosyal medyada hızla yayılan 'Hakan Atilla istifa etti' iddiası sonrası flaş açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesinin ardından sosyal medyada Hakan Atilla hakkında iddilar yayılmıştı.

BORSA İSTANBUL İDDİALARI YALANLADI

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla’nın da görevinden ayrıldığına yönelik sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden açıklama yapıldı. Hakan Atilla’nın görevinin başında olduğu belirtilerek söz konusu iddialar yalanlandı.

ABD’deki ‘kara para soruşturması’ kapsamında Mayıs 2018’de tutuklanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 19 Temmuz 2019'da tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

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