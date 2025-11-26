FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı

SPK’nin haftalık bültenine göre Kurul, farklı türlerde tahvil, finansman bonosu ve kira sertifikası ihraçları için yapılan başvuruları değerlendirerek onayladı.

Borçlanma araçları kapsamında, Enerjisa Enerji AŞ’nin 100 milyar lira, Deniz Faktoring AŞ’nin 11,6 milyar lira, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ’nin 6,45 milyar lira, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ’nin 5 milyar lira, Tam Finans Faktoring AŞ’nin 700 milyon lira, Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ’nin 500 milyon lira, Lider Faktoring AŞ’nin 490 milyon lira, Parafinans Faktoring AŞ’nin 450 milyon lira ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 16,8 milyar lira tahvil/finansman bonosu ihraç başvurularına onay verdi.

Buna ek olarak, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’nin 8 milyar dolar, Kardemir Çelik Sanayi AŞ’nin 320 milyon dolar, Nurol Holding AŞ’nin 200 milyon dolar ve Fibabanka AŞ’nin 200 milyon dolar tutarındaki yurt dışı tahvil ihraçları Kurul tarafından uygun bulundu.

Garanti BBVA Birinci Varlık Finansman Fonu’nun 50 milyar lira Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK), Halk Varlık Kiralama AŞ’nin 40 milyar ve 10 milyar lira kira sertifikası, ZKB Varlık Kiralama AŞ’nin 4 milyar lira, Katılım Varlık Kiralama AŞ’nin 1,5 milyar lira ve KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ’nin 1 milyar lira kira sertifikası ihraçları için onay verildi.

Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Vakıf Katılım Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve Ziraat Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin çıktı.

Nurol Portföy Yönetimi AŞ'nin BIST TLREF Endeksi Borsa Yatırım Fonu'nun katılma paylarının halka arzına ilişkin izahname onaylandı.

Martı Otel İşletmeleri AŞ'ye yapılan inceleme sonucunda, 2 kişiye pay satış bilgi formu olmadan borsada pay satışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 17 milyon 756 bin 596 lira idari para cezası uygulandı.

Soylu Sanayi Yatırımları Ticaret AŞ’ye, finansal raporlamaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle toplam 2 milyon 218 bin 603 lira idari para cezası verildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 63 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

BtcTurk Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin 480 milyon liradan 680 milyon liraya çıkarılması, çeşitli portföy yönetimi şirketlerinin sermaye artırımları, yatırım kuruluşlarının şube ve irtibat bürosu açma talepleri olumlu karşılandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İhtiyaç kredisi en düşük oran: İşte 24 ay vade ile 125 bin TL'nin aylık taksidiİhtiyaç kredisi en düşük oran: İşte 24 ay vade ile 125 bin TL'nin aylık taksidi
Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisiAraç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Anahtar Kelimeler:
SPK şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.