SPK, 2021 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini belirledi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer SPK kararına göre, gayrimenkul değerleme ücretleri, gayrimenkulün büyüklüğüne göre değişen miktarlarda olmak üzere; arsa ve tarım alanları için 850 TL-2,150 TL, konut ve iş yerleri için 793 TL-4,427 TL olarak belirlendi.

DEĞERLEME ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Değerleme ücretleri; üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 777 TL-7,090 TL, hizmet amaçlı gayrimenkuller için 1,669 TL-8,102 TL, arasında değişen miktarlarda belirlenirken, enerji ve akaryakıt tesisleri için 5,401 TL olarak tespit edildi.

Kaynak: Reuters



