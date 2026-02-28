FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SPK’dan kritik düzenleme! Kimlik tespiti ve elektronik sözleşmede yeni şartlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ile elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

SPK’dan kritik düzenleme! Kimlik tespiti ve elektronik sözleşmede yeni şartlar

SPK'nın Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜZENLEMEYE TABİ OLACAKLAR

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin usul ve esasların kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsaması sağlandı. Böylece aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da bu çerçevede düzenlemeye tabi olacak.

SPK’dan kritik düzenleme! Kimlik tespiti ve elektronik sözleşmede yeni şartlar 1

SONUÇLAR YAZILI OLACAK

Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak sistemlerin edinimi ve yönetiminde bilgi sistemleri, yatırım kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulacak. Kuruluşların, uzaktan kimlik tespiti sürecine başlamadan önce iş akış prosedürü oluşturması, bu süreci test etmesi ve sonuçları yazılı hale getirmesi zorunlu hale gelecek.

Uzaktan kimlik tespiti prosedürlerinin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık risklerinin ortaya çıkması halinde ise ayrıca güncellenmesi öngörüldü.

SPK’dan kritik düzenleme! Kimlik tespiti ve elektronik sözleşmede yeni şartlar 2

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK!

Yeni düzenleme kapsamında uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce başvurunun elektronik ortamda alınması ve kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirildi.

EK ŞARTLAR KONULDU

Görüntülü görüşme aşamasında ise kişinin canlılığını tespit edici yöntemlerin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ilave tedbirlerin alınması şart koşuldu.
Tebliğde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda ve belirlenen güvenlik yöntemleri kullanılarak kurulan sözleşmelerin yazılı şekilde kurulmuş sayılacağı hüküm altına alındı. Bu düzenleme, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterileriyle imzaladığı tüm sözleşmeleri kapsıyor.
SPK’dan kritik düzenleme! Kimlik tespiti ve elektronik sözleşmede yeni şartlar 3

MASAK DÜZENLEMELERİ ESAS ALINACAK

Tebliğe eklenen yeni maddeyle, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamaların kullanılmasının önü açıldı. Ancak bu yöntemlerin kullanımında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri esas alınacak. SPK, yapay zeka yöntemlerini kullanacak kuruluşlar için ilave usul ve esaslar belirlemeye yetkili olacak.
Yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Sermaye Piyasası Kurulu sorumlu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Palandöken’den gıda fiyatları için yol haritası!Palandöken’den gıda fiyatları için yol haritası!
Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira cezaPolisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 303 bin lira ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
SPK kripto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.