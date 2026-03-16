Spot piyasada doğal gaz fiyatları (16 Mart Pazartesi)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 382 bin 340 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 117 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 973 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 501 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 721 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 224 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 478 bin 631 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 204 milyon 343 bin 333 metreküp olarak kayıtlara geçti.

