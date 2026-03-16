FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları (16 Mart Pazartesi)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 973 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 382 bin 340 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 117 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 973 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 501 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 721 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 224 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 204 milyon 478 bin 631 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 204 milyon 343 bin 333 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yiyen ‘Tadını unutmuşuz’ diyor!Yiyen ‘Tadını unutmuşuz’ diyor!
Spot piyasada elektrik fiyatları (16 Mart Pazartesi)Spot piyasada elektrik fiyatları (16 Mart Pazartesi)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.