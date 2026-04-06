Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Nisan 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,4 azalarak 647 milyon 113 bin 972 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 450 lira, en düşük 12.00 ve 13.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1181 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1336 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 450 lira 1 kuruş, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

