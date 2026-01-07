Spot piyasada elektrik fiyatları (7 Ocak 2026)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,4 artarak 1 milyar 813 milyon 702 bin 737 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 17.00, ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 02.00-04.00 saatlerinde 1649 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 788 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 844 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır