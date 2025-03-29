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Sri Lanka'nın para birimi nedir? Sri Lanka'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
29.03.2025 18:15
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Her ülkenin para birimi, resmi dili, dini inanışları, kültürel özellikleri tarihi gibi çeşitli farklılıkları bulunur. Bazı ülkelerde ortak diller ya da dinler kullanılsa da ülkeleri birbirinden ayıran birçok özellik bulunur.

Sri Lanka'nın para birimi nedir? Sri Lanka'nın para biriminin kodu ve sembolü

Para birimleri de ülkelere has özelliklerdir. Bazı ülkeler ortak para birimleri kullanabilir. Her ülkenin kullandığı resmi para birimi ISO (Interneational Standart of Organization) 4217 para birimi kodu standardına göre belirlenir ve dünya çapında para piyasalarında ve döviz büroları gibi alanlarda kabul edilir. Sri Lanka ülkesi de dünya genelinde geçerliliği ve tanınırlığını olan özelliklere ve para birimine sahip ülkelerden biridir.

Sri Lanka'nın para birimi nedir?

Resmi ismi ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya’da her alır. Hindistan’ın 31 kilometre kadar güneyinde, Hint Okyanusunda bulunan ada ülkelerinden biridir. İsmi 1972 yılına kadar Seylan olarak bilinmiştir. Ayrıca Hint Okyanusu’nun incisi olarak da anılan bir ülkedir. Nüfusu 21 milyon civarıdır.

Yüzölçümü toplamda 65.610 kilometre civarı olan ülkede resmi diller Tamilce ve Seylanca dilleridir. En büyük şehri Kolombo olan ülkede yasama, yürütme ve yargı başkentleri ayrıdır. İngilizce dili de ülkede tanınan diller arasında yer alır. Sri Lanka’nın resmi olarak kabul edilen para birimi Sri Lanka rupisi'dir.

Sri Lanka'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kişi başına düşen gelir miktarı açısından Sri Lanka, Güney Asya bölgesinde yer alan ekonomisi en yüksek ve satın alma gücü paritesi açısından en güçlü ikinci ülke olarak kabul edilmiştir. Ülkede yaşayan etnik gruplar da çeşitlilk gösterir. Sri Lanka Tamilleri, Sri Lanka Moroları, Hint Tamilleri, Sinhalar ülkede yaşayan etnik kökenli topluluklar arasındadır.

Çay, şeker, kahve, kauçuk ve diğer emtiaların ihracatı ile üretiminin önem kazandığı Sri Lanka’da ISO 4217 para birimi standartlarına göre Sri Lanka rupisi kullanılmaktadır. Uluslararası para birimi kodu ise LKR olarak belirlenmiştir. 1 Sri Lanka rupisi 100 sente bölünmektedir. Para biriminin dağıtımı Sri Lanka Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Sri Lanka
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