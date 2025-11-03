FİNANS

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı. Memur ve emeklinin Ocak zammı için ise tablo belirginleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından güncel maaş tabloları da yapılmaya başladı. Peki, 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olarak gerçekleşti? 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin maaşında son durum ne? İşte milyonlarca çalışan ve emeklinin Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim enflasyonlarına göre güncel zam tabloları...

Ezgi Sivritepe

Ekim enflasyonu belli oldu! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren enflasyon oranının açıklanması ile memur ve emekli, maaş zammı hesabı yapmaya başladı. 4 aylık enflasyon farkının belli olması ile kesin olmayan sonuçlar ile maaş tabloları da oluştu. Peki 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç olarak gerçekleşti?

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 1

4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Ocak ayında yüzde kaç zam alacağını araştıran memur ve emekli araştırmalara başladı. Ocak ayında kesin olarak ne kadar zam alacağını öğrenecek olan milyonlarca çalışan ve emekli 4 aylık enflasyon farkını merak ediyor.
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

3 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 7,51 zam alırken; memur ve memur emeklisi yüzde 13,65 zammı haketmişti. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammı da alacak. Bununla berabar 1000 TL'lik maaş ilavesi de yapılacak.
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

4 aylık enflasyon farkı ise TÜİK'in Ekim enflasyonunu açıklaması ile belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10,25 zammı hakederken; memur ve memur emeklisi için yüzde 16,55 olarak gerçekleşti.
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 4

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 5

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 6

SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! Yeni zam tablosu ortaya çıktı 7

En Çok Aranan Haberler

