Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Lidl İspanya, yatırımlarının odağına büyük şehirlerde mağaza sayısını artırmayı aldı. İspanyol ekonomi gazeteleri Expansión ve Cinco Días’ın aktardığına göre şirket, yılda yaklaşık 50 yeni mağaza açmayı planlıyor. Böylece 2026 mali yılının sonunda mağaza sayısının yaklaşık 800’e çıkması hedefleniyor.

PAZAR PAYINDA ÜÇÜNCÜ SIRADA!

Halihazırda 700’ün üzerinde mağaza ve 14 lojistik platformu bulunan Lidl, yüzde 6,9 pazar payıyla İspanya’nın üçüncü büyük dağıtım zinciri konumunda. Büyüme planı, bu konumun güçlendirilmesini amaçlıyor.

EKONOMİYE 9.2 MİLYAR EURO KATKI!

Danışmanlık şirketi PwC’nin raporuna göre Lidl’in İspanya’daki toplam ekonomik etkisi 2024’te 9,2 milyar euroya ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6,5 artış anlamına geliyor.

İHRACATTA REKOR, TEDARİKTE LİDERLİK!

Lidl, geçen yıl 4,07 milyar Euro değerinde İspanyol ürünü satın alarak yaklaşık 30 ülkeye ihraç etti. Bu tutar şirket tarihinin en yüksek seviyesi olurken, son sekiz yıldaki toplam ihracat 24 milyar euroyu aştı.

Şirket, İspanya’nın meyve-sebze ihracatının yüzde 15’ini tek başına gerçekleştirerek sektörün en büyük alıcısı konumunu pekiştirdi.

PORTEKİZ'DE 300 MAĞAZA HEDEFİ!

Lidl, Portekiz’de de büyüme potansiyelini yüksek görüyor. 2027’ye kadar 300 mağaza, uzun vadede ise 360 lokasyon hedefleniyor. Lidl Portekiz Genel Müdürü Hélder Rocha, yerel gazete Expresso’ya yaptığı açıklamada, şirketin geçen yıl 160 milyon euro yatırım yaptığını ve bunun 19 yeni ya da yenilenen mağazayı kapsadığını belirtti.

PORTEKİZ EKONOMİSİNE 44 MİLYAR EURO KATKI!

Rocha’ya göre Lidl, Portekiz pazarına girişinden bu yana ülke ekonomisine 44 milyar euronun üzerinde katkı sağladı. Şirket, yaklaşık 400 Portekizli tedarikçiyle çalışıyor.

REKABETTE ÜÇÜNCÜ, ONLİNE SATIŞ YOLDA!

Portekiz’de yüzde 11,9 pazar payıyla üçüncü sırada yer alan Lidl, Continente ve Pingo Doce’un ardından geliyor. Şirket ayrıca 2027’de gıda dışı ürünlerde online satışa başlayacağını; aletler, spor ürünleri ve oyuncakların ilk kategoriler arasında olacağını açıkladı.

