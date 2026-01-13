FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Suriye'de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi 'Ödemeleri azalacak'

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Siyasi değişim ile beraber ekonomide de yeni adımlar atılıyor. Yeni yönetim Suriye'nin yeni para birimini tanıttı. Banknotlardan Beşar Esad ve babası Hafız Esad kaldırıldı ve sıfırlar atıldı. İşte Suriye'nin yeni banknotları...

Suriye'de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi 'Ödemeleri azalacak'
Ezgi Sivritepe

Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılması ile Suriye'de değişimler de yaşanmaya başladı. Siyasetin yanı sıra ekonomik olarak da yeni adımlar atan Suriye hükümeti, para birimlerinde de değişikliğe gitti. Suriye hükümeti, Suriye Lirası'ndan iki sıfır atmaya karar verdi.

Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 1

1 OCAK'TA TEDAVÜLE GİRDİ

En önemli detay ise Baas Rejimi yöneticileri olan Beşar Esad ve Hafız Esad'ın görselleri kaldırıldı. Suriye Merkez Bankası tarafından 1 Ocak itibarıyla Suriye'nin yeni para birimleri tedaviye sürüldü.
Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 2

3 AY MÜDDET VERİLDİ

Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 3

Yeni Suriye Liralarında gül, karadut, turunç, pamuk, zeytin ve başak resmi kullanıldı. Yeni para birimi için ise 3 ay süre verildi. Buna göre, 3 ay içerisinde eski paralar tamamen tedavülden kalkacak ve bu noktada burada bulunan Suriyeliler merkez bankalarına giderek eski paralarını yeni paralarla da değiştirebilir.

"ÖDEMELER AZALACAK"

Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 4

CnnTürk Muhabiri Sinan Ağca, para biriminden sıfırlarının atılmasının Suriye vatandaşları için iyi olduğunu ifade ederek, durumu şu sözlerle açıkladı:

"Bir restorana oturdunuz, iki kişi yemek söylediniz, yemek yediniz. O yemeğin ardından hesap ödemeye geçtiğinizde yaklaşık 500 bin Suriye parası ödemek zorundasınız. Yani bu parayı bir seferde, bir öğünde vermeniz gerekiyor. Yeni paraya geçildiğinde iki sıfır atıldığını söylemiştik. Bu paradan da yine 500 en büyük paradan yalnızca 10 tanesi buradaki paraya denk gelecek ve bu paranın karşılığında aslında ödemeler daha da azalmış olacak. Yani yanında taşıdığı paranın miktarı azalmış olacak"
Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 5

Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 6

Suriye de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi Ödemeleri azalacak 7

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burgan Bank'ta üst düzey atamaBurgan Bank'ta üst düzey atama
Satışlar patladı, talep çok 'Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor'Satışlar patladı, talep çok 'Aşırı ilgi var! Yabancıların da dikkatini çekiyor'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Ekonomi para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.