Suriye'de yeni paralar tedavüle girdi: 3 ay süre verildi 'Ödemeleri azalacak'

Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılması ile Suriye'de değişimler de yaşanmaya başladı. Siyasetin yanı sıra ekonomik olarak da yeni adımlar atan Suriye hükümeti, para birimlerinde de değişikliğe gitti. Suriye hükümeti, Suriye Lirası'ndan iki sıfır atmaya karar verdi.

1 OCAK'TA TEDAVÜLE GİRDİ

En önemli detay ise Baas Rejimi yöneticileri olan Beşar Esad ve Hafız Esad'ın görselleri kaldırıldı. Suriye Merkez Bankası tarafından 1 Ocak itibarıyla Suriye'nin yeni para birimleri tedaviye sürüldü.



3 AY MÜDDET VERİLDİ

Yeni Suriye Liralarında gül, karadut, turunç, pamuk, zeytin ve başak resmi kullanıldı. Yeni para birimi için ise 3 ay süre verildi. Buna göre, 3 ay içerisinde eski paralar tamamen tedavülden kalkacak ve bu noktada burada bulunan Suriyeliler merkez bankalarına giderek eski paralarını yeni paralarla da değiştirebilir.

"ÖDEMELER AZALACAK"

CnnTürk Muhabiri Sinan Ağca, para biriminden sıfırlarının atılmasının Suriye vatandaşları için iyi olduğunu ifade ederek, durumu şu sözlerle açıkladı:



"Bir restorana oturdunuz, iki kişi yemek söylediniz, yemek yediniz. O yemeğin ardından hesap ödemeye geçtiğinizde yaklaşık 500 bin Suriye parası ödemek zorundasınız. Yani bu parayı bir seferde, bir öğünde vermeniz gerekiyor. Yeni paraya geçildiğinde iki sıfır atıldığını söylemiştik. Bu paradan da yine 500 en büyük paradan yalnızca 10 tanesi buradaki paraya denk gelecek ve bu paranın karşılığında aslında ödemeler daha da azalmış olacak. Yani yanında taşıdığı paranın miktarı azalmış olacak"

