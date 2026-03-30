Sürücüler dikkat! Bakanlık uyardı: 'Erteleme yok'

Son günlerin tartışmaları konularının başında APP plaka ve araçlardaki multimedya ekranları geliyordu. İçişleri Bakanlığı 1 Nisan öncesi sahte plakalarla ilgili yeni bir açıklama paylaştı. Sürücüleri uyaran bakanlık ertelemenin olmadığını vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Basın Müşaviri Hasan Öymez, trafik kanunuyla ilgili yapılan düzenlemeler hakkında, "Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak, erteleme yok" ifadelerini kullandı.

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN 140 BİN TL CEZA"

Öymez, trafik kanunundaki düzenlemelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kanuna aykırı kabul edilen plakaları değiştirme süresinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Öymez, şu ifadelere yer verdi:

"Sahte plakalara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira ceza yazılacak. Erteleme yok. Hatalı da olsa TŞOF'tan alınmış plakalara ceza yazılmayacak. Süreç içinde değiştirilmeleri sağlanacak. Multimedya ekranlar ve hoparlör-ses sistemlerine ilişkin standartlar ise yakında duyurulacak olan yönetmelikle belirlenecek."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

