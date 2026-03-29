Bakan Çiftçi'den APP plakalarla ilgili yeni açıklama!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada, "Standart dışı APP plakalar; radar sistemleri, PTS (plaka tanıma sistemleri), KGS (kent gözetim sistemleri) ve EDS (elektronik denetim sistemi) gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi "Bizim hiçbir zaman amacımız vatandaşımıza ceza kesmek, vatandaşımızı mağdur etmek değildir. Biz cezayı yöntem olarak gören bir anlayışla hareket etmiyoruz. Esas olan, vatandaşımıza rehberlik etmek, doğruyu göstermek ve uygulamada birlik sağlamaktır" dedi.