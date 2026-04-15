Sürücüler dikkat: Uygulama bugün itibarıyla bitti

Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi! AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Söz konusu yetki, valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından yapılıyor. Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor.

Türkiye genelinde 15 Kasım 2025'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması bugün sona erdi.

KIŞ LASTİKLERİNİN YAZIN KULLANILMAMASI ÖNEMLİ

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için üretildiğinden yazın kullanıldığında lastiklerde erken aşınma ve performans kaybı gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Soğuk havaya göre tasarlanan kış lastikleri, yazın kullanıldığında yol tutuşunda ciddi azalmaya sebep oluyor, araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkiliyor ve yakıt tüketimini artırıyor.

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı, daha fazla karbon salımına yol açıyor. Doğru lastik kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlanmış oluyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1000 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme-takma işlemi, 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira, 15, 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira, 18 ve üzeri inçler için 1500 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli hizmeti de 4 lastiğin değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

"LASTİĞİN RAF ÖMRÜNE DİKKAT EDİLMELİ"

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, araçlarda hayati önem taşıyan lastiklerin, "can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün" olarak kabul edildiğini söyledi.

Sürücülerin araçlarına lastik seçerken bunların sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü gibi nedenlerle mevsimine uygun lastik kullanmak büyük önem taşıyor. Bilindiği gibi bir araçta kazaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri de uygun olmayan lastik kullanımıdır. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yaz döneminde kış lastiği yıpranır ve ömrü kısalır. Güvenli ve konforlu sürüş için kışın kışlık, yazın da yazlık lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor."

Erkoç, lastik alırken üretim tarihlerine bakılması gerektiğine dikkati çekerek, kullanılmasa da lastiklerin raf ömrünün dolmuş olabileceğini, raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybedeceğini ve balans tutmayacağını söyledi.

Kaynak: AA