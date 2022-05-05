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Süte zam geliyor! 6 ayda üçüncü kez toplandılar...

05.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Süt Konseyi, bugün yapacağı toplantı ile süt fiyatlarını yeniden belirleyecek. Artan maliyetler nedeniyle süte yapılması istenilen fiyat artış oranı yüzde 45 oldu. Aralık ayından bu yana 2,5 lira artış yaşayan süt fiyatları, önümüzdeki günlerde market raflarında yeni etiketlerle vatandaşın karşısına çıkacak.

Süte zam geliyor! 6 ayda üçüncü kez toplandılar...

Süt fiyatlarına zam için üreticiler 6 ayda üçüncü kes bir araya geliyor. Yem fiyatlarındaki artışı sebep gösteren üreticiler çiğ süt fiyatlarında yüzde 45 artış talep ediyor.

Milli Gazete’de yer alan haberde toplantıda üreticinin talep ettiği fiyatın altında bir karar alınması bekleniyor. Üretici zararına üretim yaparken, marketlerde süt fiyatlarını artıran sanayici, USK’nin açıklayacağı yeni fiyatla birlikte süt fiyatlarına yeni bir zam daha yapacaklar.

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Artan yem maliyetlerinden dolayı çiğ süt fiyatlarına Aralık ayında yüzde 47 artış yapılarak 3,20 liradan 4.70 liraya çıkarılmıştı. Ancak yem fiyatlarına gelen zamlar kısa sürede yüzde 47 artışı silerken, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bu sefer yüzde 21 artış daha yapılarak 4,70 liradan 5,70 liraya yükseltilmişti. Nisan ayında yapılan artışta kısa sürede erirken, üreticiler süt fiyatlarının artan yem fiyatları oranında yeniden belirlenmesini istemişti.

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SÜT FİYATLARININ 8,30 LİRA OLMASINI İSTİYORLAR

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, süt fiyatlarında en düşük parite olarak 1.3’ün korunmasını isterken, bugünkü yem fiyatlarına göre bunun TL olarak karşılığı ise 8,3 liraya geliyor. 1,3 pariteye göre çiğ süt fiyatlarına yüzde 45 bir artış talep ediliyor.

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SÜT ÜRETİCİSİ NİSAN AYINDA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTI

Ulusal Süt Konseyi, 18 Mart’ta yaptığı toplantıda üreticinin beklentisinin altında bir fiyat belirleyerek, çiğ süt fiyatlarına destekle birlikte 6,7 liraya çıkarmıştı. Ancak üreticinin beklentisi süt fiyatlarının destekle birlikte 7,4 lira olmasını istiyordu.


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