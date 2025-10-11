FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"Sütlü buğdaylı" içecek üretildi!

Tekirdağ'da gıda mühendisleri tarafından yüzde 89 bitkisel içerikli "sütlü buğdaylı" içecek üretildi.

"Sütlü buğdaylı" içecek üretildi!

KOSGEB ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark destekleriyle bir firma tarafından üretilen içecek ilk olarak Özbekistan'a ihraç edildi.

Ürünün, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarında yer alması hedefleniyor.

"Sütlü buğdaylı" içecek sade olarak tüketilebildiği gibi kahvaltılarda, kahve içerisinde, pasta ve kek gibi ürünlerin yapımında da kullanılabiliyor.

Firma ortağı olan Gıda Yüksek Mühendisi Muzaffer Akbaş, AA muhabirine, Anadolu buğdayı ve sütünü katma değerli hale getirdiklerini söyledi.

Dünyada gıda sektörünün hızla değiştiğini anlatan Akbaş, "Nüfus artışı ve iklim krizi gibi konular gıda sektörünün değişmesi için önemli motivasyonlar. Son yıllarda bitkisel beslenme çok öne çıkıyor." dedi.

Akbaş, soya sütü, badem sütü gibi bitkisel ürünlerin et ve et ürünlerinin alternatifi olarak piyasada yer aldığını anlattı.

Geliştirdikleri buğday sütünün içine Anadolu sütü de ilave ederek "sütlü buğdaylı" içeceği ürettiklerini aktaran Akbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz, burada başlayan yolculuğumuzla Anadolu buğdayının hidrolize halini kendi geliştirdiğimiz biyoteknolojik yöntemlerle, bitkisel buğday sütü yani süt alternatifi geliştirdik. Tıpkı, soya sütü, yulaf sütü, badem sütü gibi bir ürüne çevirecek noktaya geldik. Ardından dünyada fleksitaryen olarak tanımlanan bitkisel içeriği arttırılmış, hayvansal içeriği olan ama oldukça düşük olan vizyonla buğday sütü ürünümüzün içerisine yüzde 11 Anadolu sütü koyarak piyasaya sunduk. Türkiye ve dünya için yeni, yerli ve milli bir ürün."

Geliştirdikleri ürünü ilk olarak Özbekistan'a ihraç ettiklerini belirten Akbaş, özellikle Amerika ve Avrupa pazarından ürün ve konsepte ciddi bir ilgi olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 yıldır ürünün Türkiye'deki zincir marketlerde satışa sunulduğunu ifade eden Akbaş, "Yurt dışında Özbekistan'dan çok ciddi bir talep geldi. İlk ihracatımızı Özbekistan'a gerçekleştirdik. Ürünümüz ve markamızla hedefimiz ihracatı büyütmek. İlk ihracatımızın vermiş olduğu heyecanla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Gıda mühendisi Serkan Kılıç da temel olarak buğdayı içilebilir hale getirdiklerini ve ürünlerini fleksitaryen beslenme biçimine uygun şekilde üreticilere sunduklarını kaydetti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize İyidere Lojistik Limanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Bakan Uraloğlu: "Büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak"Rize İyidere Lojistik Limanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor! Bakan Uraloğlu: "Büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak"
Düzce'de 15 bin 288 ton ihraç edildiDüzce'de 15 bin 288 ton ihraç edildi

Anahtar Kelimeler:
buğday KOSGEB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.