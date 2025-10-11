"Sütlü buğdaylı" içecek üretildi!

KOSGEB ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknopark destekleriyle bir firma tarafından üretilen içecek ilk olarak Özbekistan'a ihraç edildi.

Ürünün, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarında yer alması hedefleniyor.

"Sütlü buğdaylı" içecek sade olarak tüketilebildiği gibi kahvaltılarda, kahve içerisinde, pasta ve kek gibi ürünlerin yapımında da kullanılabiliyor.

Firma ortağı olan Gıda Yüksek Mühendisi Muzaffer Akbaş, AA muhabirine, Anadolu buğdayı ve sütünü katma değerli hale getirdiklerini söyledi.

Dünyada gıda sektörünün hızla değiştiğini anlatan Akbaş, "Nüfus artışı ve iklim krizi gibi konular gıda sektörünün değişmesi için önemli motivasyonlar. Son yıllarda bitkisel beslenme çok öne çıkıyor." dedi.

Akbaş, soya sütü, badem sütü gibi bitkisel ürünlerin et ve et ürünlerinin alternatifi olarak piyasada yer aldığını anlattı.

Geliştirdikleri buğday sütünün içine Anadolu sütü de ilave ederek "sütlü buğdaylı" içeceği ürettiklerini aktaran Akbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz, burada başlayan yolculuğumuzla Anadolu buğdayının hidrolize halini kendi geliştirdiğimiz biyoteknolojik yöntemlerle, bitkisel buğday sütü yani süt alternatifi geliştirdik. Tıpkı, soya sütü, yulaf sütü, badem sütü gibi bir ürüne çevirecek noktaya geldik. Ardından dünyada fleksitaryen olarak tanımlanan bitkisel içeriği arttırılmış, hayvansal içeriği olan ama oldukça düşük olan vizyonla buğday sütü ürünümüzün içerisine yüzde 11 Anadolu sütü koyarak piyasaya sunduk. Türkiye ve dünya için yeni, yerli ve milli bir ürün."

Geliştirdikleri ürünü ilk olarak Özbekistan'a ihraç ettiklerini belirten Akbaş, özellikle Amerika ve Avrupa pazarından ürün ve konsepte ciddi bir ilgi olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 yıldır ürünün Türkiye'deki zincir marketlerde satışa sunulduğunu ifade eden Akbaş, "Yurt dışında Özbekistan'dan çok ciddi bir talep geldi. İlk ihracatımızı Özbekistan'a gerçekleştirdik. Ürünümüz ve markamızla hedefimiz ihracatı büyütmek. İlk ihracatımızın vermiş olduğu heyecanla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Gıda mühendisi Serkan Kılıç da temel olarak buğdayı içilebilir hale getirdiklerini ve ürünlerini fleksitaryen beslenme biçimine uygun şekilde üreticilere sunduklarını kaydetti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır