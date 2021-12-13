Sütte büyük vurgun... Üreticide 3, markette 18 lira

Süt fiyatları durdurulamıyor. Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi.

Konuya ilişkin CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, şunları söyledi:

Öncelikle fahiş fiyat değil büyük bir vurgun bu. Süte gelen 1.5 lira zammı daha biz köylüye vermeden, marketlerden sütün fiyatına 3 lira ile 6 lira arasında zam yansıtıldı. Bir de hayata geçmeden köylüye fiyatı zamlı ödemeden sadece konuşulduktan sonra zam yaptılar. Arada hep bir vurgun var. Şu anda mevcut olan sistemi yıkmak adına gıdada büyük bir operasyon yapıyorlar. Buğday yok diye yankılanıyor ortalık. Özel sektörde 10 milyon ton buğday var. 2-2.5 lira arasında aldılar, 4-5 liraya satıyorlar. Şu anda buğdayın yokluğundan fiyat artıyorsa, depoda da 10 milyon tona yakın buğday varsa bunun arkasında ne var?

ORTADA VURGUN VAR

Sütün 3 liraya alınıp 15 liraya satılmasından rahatsızız. Tüketici fahiş fiyata alıyor. Allah aşkına vurguna el atın, ortada vurgun var. Denetmenler markete gitmeden haberleri oluyor, denetim sonrası etiketleri değiştiriyorlar. Büyük bir oyun var. Biz de sirkülasyon olsun istiyoruz. Bütün ürünler zamlanıyor, ne gariptir bizim ürettiklerimize zam gelmiyor. Devlet burada radikal kararlar almalı. Devlet alım garantili ürünlerin adetlerini çoğaltmalı.

