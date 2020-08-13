Takipteki kredi borçları için yapılandırma imkanı! Bankalarla anlaşarak...

Bankalar, müşterilerine verdikleri kredi veya kredi kartları için güvence talep eder. Güvencenin sebebiyse müşterinin ödemeye gücü olup olmadığını öğrenmekten geçer. Bankalardan alınan kredi ya da kredi kartı borçlarının ödemesi yapılmaz ise bir süre sonra yasal takip başlatılır. Fakat yasal takipten kurtulmanın çeşitli yolları vardır. İşte detaylar...

YASAL TAKİP NEDİR?

Banka, eğer ödemesini alamazsa kredi ya da kredi kartı verdiği müşterisini uyarır. Birkaç uyarıdan sonra müşteri yine borcunu ödemezse banka tarafından yasal takip başlatılır. Yasal takip çok ciddi ve önemli bir durumdur. İki taksit üst üste ödenmediyse banka, tüketiciye 30 gün süre vererek borcunun tamamını ödemesini isteyebilir. Üst üste iki kredi taksiti ödenmezse inisiyatif tamamen bankaya geçiyor. Fakat yasal takibin başlamaması için tüketicinin talep edilenleri uygulaması gerekir.

YASAL TAKİP NASIL BAŞLAR?