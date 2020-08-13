Takipteki kredi borçları için yapılandırma imkanı! Bankalarla anlaşarak...

Bankalar, müşterilerine verdikleri kredi veya kredi kartları için güvence talep eder. Güvencenin sebebiyse müşterinin ödemeye gücü olup olmadığını öğrenmekten geçer. Bankalardan alınan kredi ya da kredi kartı borçlarının ödemesi yapılmaz ise bir süre sonra yasal takip başlatılır. Fakat yasal takipten kurtulmanın çeşitli yolları vardır. İşte detaylar...
YASAL TAKİP NEDİR?
Banka, eğer ödemesini alamazsa kredi ya da kredi kartı verdiği müşterisini uyarır. Birkaç uyarıdan sonra müşteri yine borcunu ödemezse banka tarafından yasal takip başlatılır. Yasal takip çok ciddi ve önemli bir durumdur. İki taksit üst üste ödenmediyse banka, tüketiciye 30 gün süre vererek borcunun tamamını ödemesini isteyebilir. Üst üste iki kredi taksiti ödenmezse inisiyatif tamamen bankaya geçiyor. Fakat yasal takibin başlamaması için tüketicinin talep edilenleri uygulaması gerekir.
YASAL TAKİP NASIL BAŞLAR?
Bankaya bildirmiş olduğunuz posta adresinize ya da telefon numaranıza uyarı gelir.
Yasal takip süreci resmi olarak başlamadan banka, adresinizi ziyaret edemez. Sadece bankadaki iletişim yollarınıza bildirim göndermekle yetinir.
Yasal takip onaylanıp başlarsa, bankada kayıtlı olan ikametgahınıza banka tarafından ihtarname yollanır.
YASAL TAKİPTEYKEN KREDİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI
Kredi ya da kredi kartlarınızı yapılandırmak için acele edilmesi gerekir.
Bankayla haciz durumuna gelmeden önce yapılandırma başvurusunun gerçekleştirilmesinde fayda vardır.
AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ
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Borç transfer kredisi olarak alt limit 200 lira, üst limit 20.000 lira olarak belirleniyor.
Aylık %1,25 faiz oranlarıyla sunulan borç transfer kredisine 6 ve 12 aylık taksitler uygulanıyor.
Borç Transfer Kredisi işlemlerinde sizden herhangi bir işlem ücreti talep edilmiyor.
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QNB Finansbank 10.000 liraya kadar borç transfer kredisi sunuyor.
60 ay vade limiti olan kredilerde faiz oranları %1,12 ve %1,81 olarak değişiklik gösteriyor.
Diğer bankalarda bulunan borçlarınızı borç transfer kredisiyle Finansbank'a devredebilirsiniz.
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