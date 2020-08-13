FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Takipteki kredi borçları için yapılandırma imkanı! Bankalarla anlaşarak...

Takipteki kredi borçları için yapılandırma imkanı! Bankalarla anlaşarak...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:14 | Son Güncelleme

Vatandaşlar bazen kredi kartı borçlarını ödemekte güçlük çekebiliyor. Üst üste asgari tutarı ödememek ise bankalar için olumsuz bir durum teşkil ediyor. Yasal takibe girdiğiniz anda banka üzerine düşeni yapıyor ve vatandaş için işler karmaşık bir hal alıyor. Yasal takipten kurtulmanın yolu ise borçları yapılandırmaktan geçiyor.

Takipteki kredi borçları için yapılandırma imkanı! Bankalarla anlaşarak...

Bankalar, müşterilerine verdikleri kredi veya kredi kartları için güvence talep eder. Güvencenin sebebiyse müşterinin ödemeye gücü olup olmadığını öğrenmekten geçer. Bankalardan alınan kredi ya da kredi kartı borçlarının ödemesi yapılmaz ise bir süre sonra yasal takip başlatılır. Fakat yasal takipten kurtulmanın çeşitli yolları vardır. İşte detaylar...

YASAL TAKİP NEDİR?

Banka, eğer ödemesini alamazsa kredi ya da kredi kartı verdiği müşterisini uyarır. Birkaç uyarıdan sonra müşteri yine borcunu ödemezse banka tarafından yasal takip başlatılır. Yasal takip çok ciddi ve önemli bir durumdur. İki taksit üst üste ödenmediyse banka, tüketiciye 30 gün süre vererek borcunun tamamını ödemesini isteyebilir. Üst üste iki kredi taksiti ödenmezse inisiyatif tamamen bankaya geçiyor. Fakat yasal takibin başlamaması için tüketicinin talep edilenleri uygulaması gerekir.

YASAL TAKİP NASIL BAŞLAR?

  • Bankaya bildirmiş olduğunuz posta adresinize ya da telefon numaranıza uyarı gelir.

  • Yasal takip süreci resmi olarak başlamadan banka, adresinizi ziyaret edemez. Sadece bankadaki iletişim yollarınıza bildirim göndermekle yetinir.

  • Yasal takip onaylanıp başlarsa, bankada kayıtlı olan ikametgahınıza banka tarafından ihtarname yollanır.

  • Süreç başladıktan sonra bankayla ya da bankanın avukatıyla pazarlık yapmak önem taşır. Size uygun ödeme yolları ve ödeme planları oluşturarak borcunuzu tahsil etmeniz istenir.

    • YASAL TAKİPTEYKEN KREDİ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

    • Kredi ya da kredi kartlarınızı yapılandırmak için acele edilmesi gerekir.

    • Bankayla haciz durumuna gelmeden önce yapılandırma başvurusunun gerçekleştirilmesinde fayda vardır.

    • Bankanız borcu yapılandırıyorsa pazarlık yaparak uygun koşullarla yapılandırma talep edebilirsiniz. Aksi durumda farklı bankalardan borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

    AKBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

    • Eğer Axess aboneliğiniz varsa diğer bankalarda olan borçlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilirsiniz. Akbank'a transfer ettikten sonra kolayca ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

    • Borç transfer kredisi olarak alt limit 200 lira, üst limit 20.000 lira olarak belirleniyor.

    • Aylık %1,25 faiz oranlarıyla sunulan borç transfer kredisine 6 ve 12 aylık taksitler uygulanıyor.

    • Borç Transfer Kredisi işlemlerinde sizden herhangi bir işlem ücreti talep edilmiyor.

    • Taksitli Borç Transferi yapılan tutar, faiz dahil olmak üzere kullanılabilir kart limitini geçmemelidir.

    QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

    • QNB Finansbank 10.000 liraya kadar borç transfer kredisi sunuyor.

    • 60 ay vade limiti olan kredilerde faiz oranları %1,12 ve %1,81 olarak değişiklik gösteriyor.

    • Diğer bankalarda bulunan borçlarınızı borç transfer kredisiyle Finansbank'a devredebilirsiniz.

    • İhtiyaç kredinizin tamamını banka kapatırken, kredi kartı borçları için kısmi ödemeler yapılır.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
    1 saatlik yol 6 dakikaya inecek1 saatlik yol 6 dakikaya inecek
    Hasta olup işe gidemeyenlere büyük müjde!Hasta olup işe gidemeyenlere büyük müjde!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
    Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı
    Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
    Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
    Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
    Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
    Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt
    Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 'Fahiş fiyat' düzenlemesi
    1 saatlik yol 6 dakikaya inecek
    1 saatlik yol 6 dakikaya inecek
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
    En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
    Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
    Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
    Çapalama makine modelleri ve fiyatları
    Çapalama makine modelleri ve fiyatları
    Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
    Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
    Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları
    Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

    Diğer Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 20 milyar lira verdi
    TCMB repo ihalesiyle piyasaya 20 milyar lira verdi
    Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor
    Alman şirketleri normalleşmeyi gelecek yaza bekliyor
    1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükseliyor! 1 saatlik yol 6 dakikaya inecek
    1 saatlik yol 6 dakikaya inecek
    Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
    Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma
    Bakan duyurdu: Türkiye ile Libya arasında önemli anlaşma
    Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı
    Haziran ayı dış ticaret endeksi açıklandı

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.