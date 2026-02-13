FİNANS

Taksilerde yeni dönem! 'Mali cihaz' geldi: Kartla ödeme kabulü artık zorunlu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taksilerde yeni dönemi başlatacak tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan "taksi mali cihaz" kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme ile hem kayıt dışılığın azaltılması hem de yolcuların kartla ödeme imkanlarının artırılması hedefleniyor. İşte son tarih...

Cansu Çamcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, taksi taşımacılığı sektöründe uzun süredir beklenen dijital dönüşümü başlatması amacıyla hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, taksilerde kullanılan taksimetrelerin artık yeni nesil "Taksi Mali Cihaz" ile entegre çalışmasını zorunlu kılıyor.

YOLCULARIN KARTLA ÖDEME İMKANI ARTTIRILACAK!

Bu düzenleme ile hem kayıt dışılığın azaltılması hem de yolcuların kartla ödeme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Tebliğin amaç bölümünde, düzenlemenin gerekçesi şu ifadelerle açıklanıyor:

"Kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine olan uyum ve kartla ödeme imkânlarının artırılması amacıyla...Taksi Mali Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir."

TAKSİ MALİ CİHAZ ALIMI İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL

Yeni düzenlemeye göre taksi ile yolcu taşımacılığı yapan herkes, 1 Eylül 2026 tarihine kadar Bakanlık tarafından onaylanmış Taksi Mali Cihazları satın alarak kullanmaya başlamak zorunda.

Bu cihazlar, taksimetreyle eş zamanlı çalışacak. Yolculuk başladığında cihaz otomatik olarak işlem açacak. Yolculuk bittiğinde ücret bilgisi taksimetreden cihaza aktarılacak ve fiş ya da e-belge düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Mali taksi cihaz kart
