Tam 3,8 milyon oldu! TÜİK'ten dikkat çeken 'işsizlik' açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı birinci çeyreğe ilişkin iş gücü istatistiklerini duyurdu. Buna göre işsizlik bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK KADINLARDA ERKEKLERE GÖRE DAHA YÜKSEK

Genç nüfusta işsizlik ise bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26,0 olarak tahmin edildi.

TÜİK ayrıca ücretli çalışan istatistiklerini de yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 10 bin 420 kişi iken, 2022 yılı Mart ayında 13 milyon 851 bin 380 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,3 arttı.



