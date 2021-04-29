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Tam kapanma bugün başlıyor! Yüzde 50'si çalışacak...

29.04.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine ‘Tam kapanma Tedbirleri’ konulu genelgeye göre yeni kısıtlamalar bu akşam itibari ile başlıyor. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahına kadar tam kapanma uygulanacak. Bu durumdan bazı kamu çalışanları mauf olacak. İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri...

Tam kapanma bugün başlıyor! Yüzde 50'si çalışacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğinin duyurusunu yapmıştı. Tam kapanmanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılırken, İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge ile ilgili tüm detaylar geldi. Yeni genelgede, kamuda çalışanlar için uzaktan çalışma dönemi başlatıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirleyecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF KAMU GÖREVLİLERİ

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da 5. kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.,

6.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

7.Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

8.Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

9.Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

10.İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.)

TAM KAPANMA GENELGESİNDE YER ALAN HÜKÜM

Tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan asgari personel seviyesine düşülecek (asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde) şekilde uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir.

Bu dönemde; Uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli, herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşlarımızın tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılmayacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı şekilde muafiyete tabi olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı
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