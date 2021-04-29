Tam kapanma bugün başlıyor! Yüzde 50'si çalışacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğinin duyurusunu yapmıştı. Tam kapanmanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılırken, İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge ile ilgili tüm detaylar geldi. Yeni genelgede, kamuda çalışanlar için uzaktan çalışma dönemi başlatıldı. Kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirleyecek. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF KAMU GÖREVLİLERİ 1. TBMM üyeleri ve çalışanları, 2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil), 3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri, 4. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da 5. kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır., 6.Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 7.Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,