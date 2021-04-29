Tam kapanmada elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar: Kesinti olmayacak, son ödeme tarihi değişecek!

Bu akşam itibari ile başlayacak olan tam kapanma sürecinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fatura kararı alındı. Alınan karara göre, elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ötelendi.

BORÇ NEDENİYLE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KESİNTİSİ OLMAYACAK

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ile ilgili değişikliğe gidilerek, Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlaması için işlem yapılacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

Milliyet'te yer alan habere göre, konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

ELEKTRİK ARIZA KAYITLARI ALINACAK

Tam kapanma sürecinden zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.