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Tam kapanmada elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar: Kesinti olmayacak, son ödeme tarihi değişecek!

29.04.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecinin başlamasına saatler kala, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir açıklamada daha geldi. Tam kapanmada doğalgaz ve elektrik faturalarının nasıl ödeneceği merak edilirken, açıklamada tam kapanma sürecinde kesinti olmayacağı bildirildi.

Tam kapanmada elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar: Kesinti olmayacak, son ödeme tarihi değişecek!

Bu akşam itibari ile başlayacak olan tam kapanma sürecinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren fatura kararı alındı. Alınan karara göre, elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ötelendi.

BORÇ NEDENİYLE ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ KESİNTİSİ OLMAYACAK

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ile ilgili değişikliğe gidilerek, Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlaması için işlem yapılacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

Milliyet'te yer alan habere göre, konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

ELEKTRİK ARIZA KAYITLARI ALINACAK

Tam kapanma sürecinden zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak. Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.

Genelgede yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nde söz konusu şirketlerin çalışanları için şu detay yer aldı;

"Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları sokağa çıkma yasağından muaf olacak"

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Bu ne şimdi. İptal etmiyor veya biz devlet olarak öderiz demiyor son ödeme tarihi değişiyor yani ödenecek tutar kol gibi oluyor zaten normal süre tutarını bile zor ödüyorduk.
Sonra gecikme zamminida ilave ederler
Faturaları ertelemek birşeyi ifade etmiyor nasılsa sonradan gecikme ücreti ile alınacak o para yine cebinden çıkacak sonuçta yapılanlar sadece göz boyması bu ay faturalardan para alınmaması ancak makbule geçerdi gerisi fasa fiso.
Ertelenmesin devlet ödesin.
Gene bi dolap çevirme peşindesiniz ama yarın birgün çıkar kokusu

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