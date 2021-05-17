"Tam kapanmada yaklaşık %10 ciro kaybımız oldu"

PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, tam kapanmanın sektöre maliyeti hakkında Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu.

Güzeldere, ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanmada yaklaşık yüzde 10 ciro kaybı olduğunu açıkladı. Mağazalardan yapılan alışveriş ile online alışverişin gelirler açısından farklılık gösterdiğini söyleyen Güzeldere, adil rekabet ortamının sağlanması için e-ticarete düzenleme getirilmesi gerektiğini aktardı.

Güzeldere ayrıca, ticaret hacmi düşen sektörler için maddi desteklerin planlanması gerektiğinin altını çizdi.



