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"Tam kapanmada yaklaşık %10 ciro kaybımız oldu"

17.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Kovid-19 salgını sebebiyle tüm Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük kapanmada yaklaşık yüzde 10 ciro kaybı yaşandığını söyledi.

"Tam kapanmada yaklaşık %10 ciro kaybımız oldu"

PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, tam kapanmanın sektöre maliyeti hakkında Bloomberg HT’ye açıklamalarda bulundu.

Güzeldere, ülke genelinde uygulanan 17 günlük kapanmada yaklaşık yüzde 10 ciro kaybı olduğunu açıkladı. Mağazalardan yapılan alışveriş ile online alışverişin gelirler açısından farklılık gösterdiğini söyleyen Güzeldere, adil rekabet ortamının sağlanması için e-ticarete düzenleme getirilmesi gerektiğini aktardı.

Güzeldere ayrıca, ticaret hacmi düşen sektörler için maddi desteklerin planlanması gerektiğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma
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