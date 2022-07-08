Tam rekabet piyasası nedir? Tam rekabet piyasası özellikleri nelerdir?

Tam rekabet piyasasında ürün fiyatını satıcı ya da üretici belirlemez, fiyatı doğrudan piyasa belirler. Arz talebe göre belirlenen fiyatlarda uçurum farklar olabilir. Bazı ürünlerin fiyatları çok yüksek iken bazılarının fiyatları çok düşük olabilir. Tam rekabet piyasasını savunan başlıca iktisatçılar Adam Smith, Richard Cantillon ve David Hume’dir.
Piyasada aynı ürünleri satan veya aynı hizmeti veren kurulmar arasında iktisadi yarışlar yaşanır. Bu iktisadi yarışa rekabet adı verilir. Tam rekabet piyasası aynı ürünün birden fazla satıcının satışını yaptığı durumlarda oluşur. Bu piyasada firmalar fiyat belirleyici değil kabullenici rolündedir. Tam rekabette denge fiyatı, piyasa içerisindeki arz ve talep miktarını eşitler.
Tam rekabet piyasasının oluşması için çeşitli koşulların bir arada bulunması gerekir. Tam rekabet piyasası koşulları dört varsayım üzerine kurulmuştur. Bunlar;
Atomisite Koşulu: Piyasada çok fazla sayıda alıcı ve satıcı bulunması gerekir.
Homojenlik Koşulu: Piyasadaki her firma tek tip ürün üretmeli ve satmalıdır.
Mobilite Koşulu: Firmaların kolay bir şekilde piyasaya girebilmesi ve piyasadan çıkabilmesi gerekir.
Açıklık Koşulu: Alıcılar ve satıcılar piyasa ile ilgili tüm bilgilere sahip olmalıdır.
Bu koşullar sağlandığı taktirde tam rekabet piyasası yaşanır. Tam rekabet piyasası grafikleri karmaşık olabilir. Bu grafiklerde P = MR = D’dir. Bu formüle bağlı olarak miktar eksenine paralel olarak hesaplama yapılabilir.
Tam rekabet piyasasının belirli özellikleri vardır. Bunlar;
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