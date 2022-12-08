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Tarım Kredi Kooperatif Market'te İNDİRİM! Tereyağı 89.90 TL! İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 8-15 Aralık 2022 indirimli ürünler listesi...

08.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu yayımlandı ve 8-15 Aralık 2022 tarihleri arasında raflarda yerini alacak indirimli ürünler belli oldu. Markette 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL'den satışa sunulacak. Peki, 8-15 Kasım'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 8-15 Aralık 2022 indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market'te İNDİRİM! Tereyağı 89.90 TL! İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 8-15 Aralık 2022 indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu çıktı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Aralık ayına özel yapılan indirimler merak konusu oldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 8-15 Aralık 2022 indirimli ürünler listesi...

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TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET'TE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Aralık ayına özel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 8-15 Aralık tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde uygun fiyatlarla satışlar yapılacak.

tarım

Bu kapsamda; 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL, tam yağlı tost peyniri 77.90 TL, 700 gram tereyağı 89,90 TL, 1750 gram kaymaklı yoğurt 38.50 TL'ye, 500 gram sütlü fındık kreması 39.90 TL'ye raflarda yerini aldı.

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