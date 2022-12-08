Tarım Kredi Kooperatif Market'te İNDİRİM! Tereyağı 89.90 TL! İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 8-15 Aralık 2022 indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler kataloğu çıktı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Aralık ayına özel yapılan indirimler merak konusu oldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 8-15 Aralık 2022 indirimli ürünler listesi...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Aralık ayına özel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 8-15 Aralık tarihleri arasında temel ihtiyaç ürünlerinde uygun fiyatlarla satışlar yapılacak.
Bu kapsamda; 5 litre ayçiçek yağı 135 TL, 7 kg çamaşır deterjanı 104 TL, tam yağlı tost peyniri 77.90 TL, 700 gram tereyağı 89,90 TL, 1750 gram kaymaklı yoğurt 38.50 TL'ye, 500 gram sütlü fındık kreması 39.90 TL'ye raflarda yerini aldı.