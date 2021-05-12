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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çin'den salatalık ithalatı açıklaması

12.05.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına dair sosyal medyadaki paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çin'den salatalık ithalatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, dünya salatalık üretiminde 1,9 milyon ton üretim ile dünya ikincisi olduğu belirtildi.

"GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 29,7"

Paylaşımda, Türkiye'de 2019-2020 piyasa döneminde, söz konusu ürüne yönelik yeterliliğin yüzde 107,9 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "Salatalık ithalatında gümrük vergisi yüzde 29,7 oranında uygulanmaktadır. Sosyal medyada Çin'den salatalık ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin'den ithalatımız bulunmamaktadır" bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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