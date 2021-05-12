Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çin'den salatalık ithalatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, dünya salatalık üretiminde 1,9 milyon ton üretim ile dünya ikincisi olduğu belirtildi.

"GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 29,7"

Paylaşımda, Türkiye'de 2019-2020 piyasa döneminde, söz konusu ürüne yönelik yeterliliğin yüzde 107,9 olarak gerçekleştiği kaydedilerek, "Salatalık ithalatında gümrük vergisi yüzde 29,7 oranında uygulanmaktadır. Sosyal medyada Çin'den salatalık ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin'den ithalatımız bulunmamaktadır" bilgisine yer verildi.

Sosyal medyada Çin’den salatalık (hıyar) ithal edilmiş gibi gösterilen paylaşımlar gerçeği yansıtmamakta olup, Çin’den ithalatımız bulunmamaktadır. pic.twitter.com/1qTcneDP6e — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 11, 2021

Kaynak: AA



