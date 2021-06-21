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Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda yıllık yüzde 22,15, aylık yüzde 1,71 arttı

21.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,15 artış gösterdi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi nisanda yıllık yüzde 22,15, aylık yüzde 1,71 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,92 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.. Buna göre ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,69, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,85 yükseliş kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,89, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 23,72 yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE YAŞANDI

Yıllık en fazla artış yüzde 41,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 36,54 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 32,68 ile bina bakım masrafları oldu.

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Aylık en fazla artış da yüzde 5,73 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda yaşandı. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,29 ile makine bakım masrafları ve yüzde 4,19 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

ENERJİ VE YAĞLAR AZALIŞ GÖSTEREN TEK ALT GRUP

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış yüzde 5,85 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,09 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 16,10 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında yaşandı. Aylık en az artış gösteren alt gruplar da sırasıyla, yüzde 0,83 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 0,84 ile malzemeler oldu.

Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,94 ile enerji ve yağlar oldu.

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