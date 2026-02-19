FİNANS

Tarsus Belediyesinde personele yüzde 32 zam

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediye personeline şubat ayı itibarıyla yüzde 32 zam yapıldığını açıkladı. Yeni maaş düzenlemesiyle en düşük işçi maaşı 47 bin 708 TL’ye yükselirken, belediye envanterine yeni araçların da peşin ödemeyle kazandırılacağı duyuruldu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, başkanlık binası önünde belediye personeline hitap ederek belediyenin mali yapısından personel haklarına, maaş düzenlemelerinden yeni araç yatırımlarına kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu. Kendisini çalışanlardan farklı görmediğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Başkan Boltaç, "Sizin efendiniz değilim. Sizinle beraber bu memleketin hizmetkarıyım ve hizmetkar olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Çalışanların emeğini ve alın terini gözeten bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Boltaç, Tarsus’a sunulan her hizmette personelin katkısının farkında olduklarını söyledi. Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermeyi öncelikleri arasında gördüklerini ifade eden Başkan Boltaç, belediyenin güçlenen yapısıyla hizmet kalitesini daha da ileri taşıyacak adımlar attıklarını belirtti.

Göreve geldikleri ilk dönemde mali zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Başkan Boltaç, "Göreve geldiğimiz ilk dönemde personel maaşlarını ödemekte zorlandığımız günleri hatırlıyoruz. Ancak bütçemizi disipline ettik, imkanlarımızı güçlendirdik ve mali yapımızı daha sağlam bir noktaya taşıdık. Geldiğimiz yeri unutmadan, yönümüzü daima ileriye çeviriyor, Tarsus’u muasır medeniyetler seviyesine taşıma hedefiyle kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, personel maaşlarının gününde ve eksiksiz yatırıldığını belirtti.
Boltaç, TÜİK tarafından yüzde 30,89 olarak açıklanan artış oranının üzerine çıktıklarını belirterek, sendika ile yürütülen toplu iş sözleşmesi kapsamında kadrolu, 696 KHK’lı ve İmar Limited Şirketi çalışanlarına şubat ayı itibarıyla yüzde 32 zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan düzenlemeyle en düşük KHK’lı işçi maaşı 47 bin 708,20 TL’ye, en yüksek KHK’lı işçi maaşı ise 64 bin 500,14 TL’ye yükseldi. Kadrolu işçilerde ise en düşük maaş 60 bin 840,40 TL, en yüksek maaş 80 bin 882,12 TL oldu. Başkan Boltaç, yapılan düzenlemeyle Tarsus Belediyesi personelinin Mersin’deki ilçe belediyeleri arasında en yüksek maaş seviyesine ulaştığını ifade etti.

Artışın bir lütuf olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Boltaç, "Bu bir lütuf değil. Bu sizin alın terinizdir, ananızın ak sütü gibi helaldir" dedi. Kamu kaynaklarını titizlikle yönetirken çalışanını da koruyan bir belediyecilik anlayışıyla, her yıl bütçe imkanları doğrultusunda çalışanlara verilen desteğin artacağını belirten Boltaç, "Her sene bir öncekinden daha iyi olacak, bu da size sözümüz olsun" ifadelerini kullandı.

Mali disiplinle birlikte hizmet kapasitesini artıracak yatırımların da sürdüğünü belirten Başkan Boltaç, belediye envanterine yeni araçlar kazandırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 1 greyder, 1 ekskavatör, 3 damperli kamyon, 3 çöp kamyonu, 2 adet 21+1 servis aracı ve 2 traktörün peşin ödemeyle alınacağını duyurdu. Boltaç, "Ekip güçlü, araç ve envanter de güçlü olacak ki sahaya en iyi hizmeti yansıtalım" dedi.
Kaynak: İHA

