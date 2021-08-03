Tartışmaların odağındaki Türk Hava Kurumu'ndan dikkat çeken satış kararı!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'nın 4 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, "Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'na Ait 44 Adet Taşınmazın Satışı 18 Ağustos 2021 Çarşamba Günü Açık Artırma Usulü ile İhale Edilecektir." denildi.

AÇIK ARTIRMA USÜLÜ SATILACAK

Yayımlanan ilana göre, Türk Hava Kurumu'na ait; Antalya, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Aksaray ve Yalova'da yer alan 44 adet taşınmaz satılığa çıkarıldı

Aralarında bina, işyeri, arsa, depo ve tarlaların bulunduğu 44 taşınmazın satışı 18 Ağustos çarşamba günü açık artırma usulü ile yapılacak. İstekliler, tekliflerini sistemde belirtilen süre sona ermeden, www.winvestate.com internet adresindeki e-Teklif Sistemi üzerinden verebilecek.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, taşınmazın e-Teklif Sistemi ile satışını yapıp yapmamakta veya dilediği biçimde yapmakta serbest olduğu belirtildi

e-TEKLİF WİNVESTATE'DE

Türk Hava Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımladığı duyuruya göre e-Teklifin yapılacağı Winvestate 2012 yılında kuruldu. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre Winvestate banka ve finans kuruluşlarının tahsil edemediği alacakları nedeniyle aktiflerine geçen gayrimenkul portföylerinin satış ve değerlendirme süreçlerini takip ediyor.

2021’DE TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE HACİZ KALKTI

16 Ekim 2019'da Türk Hava Kurumu tarihinde bir ilk yaşanmış ve yönetimine kayyım atanmıştı ve THK Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atanmıştı.

Aşçı, 2020 sonunda yaptığı açıklamada Türk Hava Kurumu'nun 1 milyar 850 milyon lira borcu olduğunu, 10 bankaya olan yaklaşık 1,7 milyar liralık borcun yapılandırıldığını söylemişti. Borçların 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldığını duyuran Cenap Aşçı, ''İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, Kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız" demişti.

Aynı yıl Türk Hava Kurumu'nun 11 adet M-18 A/B Dromader uçağı ve depoda bulunan formlu/formsuz malzemeleri satışa çıkarılmış, 2021 başında ise kurumun taşınmazları üzerinde fiili haciz ve muhafaza işlemleri mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

*Fotoğraf: AA



