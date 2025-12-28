Taşıt kredisinde banka banka son durum (Akbank, Albaraka, TEB)

Sıfır araç satın almak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de taşıt kredisi faiz oranları ve bankaların sunduğu krediler. Özellikle araç alacakların merak ettiği faiz oranlarında bankaların kredi geri ödemeleri belli oldu. İşte banka banka 300 bin TL taşıt kredisi kullanacak bir kişi için geri ödeme...
AKBANK
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.481 TL
Faiz Oranı: 3,29
Toplam Geri Ödeme: 391.503 TL
ALBARAKA
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.021 TL
Kar Payı Oranı: 3,10
Toplam Geri Ödeme: 384.270 TL
KUVEYTTÜRK
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 31.804,50 TL
Kar Payı Oranı: 3,01
Toplam Geri Ödeme: 383.379 TL
VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 31.876,69 TL
Kar Payı Oranı: 3,04
Toplam Geri Ödeme: 384.020 TL
GARANTİ BBVA
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.238 TL
Faiz Oranı: 3,19
Toplam Geri Ödeme: 388.366 TL
TEB
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.238 TL
Faiz Oranı: 3,19
Toplam Geri Ödeme: 388.366 TL
TÜRKİYE FİNANS
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.360 TL
Kar Payı Oranı: 3,24
Toplam Geri Ödeme: 389.821 TL
İŞ BANKASI
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.627,53 TL
Faiz Oranı: 3,35
Toplam Geri Ödeme: 393.030 TL
ALTERNATİF BANK
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.481 TL
Faiz Oranı: 3,29
Toplam Geri Ödeme: 391.278 TL
ZİRAAT KATILIM
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.969 TL
Faiz Oranı: 3,49
Toplam Geri Ödeme: 397.134 TL
ZİRAAT BANKASI
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 36.229 TL
Faiz Oranı: 4,79
Toplam Geri Ödeme: 436.257 TL
ŞEKERBANK
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 33.116 TL
Faiz Oranı: 3,55
Toplam Geri Ödeme: 398.899 TL
HALKBANK
Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 36.486 TL
Faiz Oranı: 4,89
Toplam Geri Ödeme: 439.341 TL
