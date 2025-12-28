FİNANS

Taşıt kredisinde banka banka son durum (Akbank, Albaraka, TEB)

Araç alacaklar tarafından taşıt kredisinde son durumu yakından takip ediyor. Sıfır araç alacaklar için bankalar tarafından farklı faiz oranları sunuluyor. İşte 300 bin TL taşıt kredisi kullanacaklar için bankalarda son durum...

Hande Dağ

Sıfır araç satın almak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de taşıt kredisi faiz oranları ve bankaların sunduğu krediler. Özellikle araç alacakların merak ettiği faiz oranlarında bankaların kredi geri ödemeleri belli oldu. İşte banka banka 300 bin TL taşıt kredisi kullanacak bir kişi için geri ödeme...

AKBANK

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.481 TL
Faiz Oranı: 3,29
Toplam Geri Ödeme: 391.503 TL

ALBARAKA

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.021 TL
Kar Payı Oranı: 3,10
Toplam Geri Ödeme: 384.270 TL

KUVEYTTÜRK

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 31.804,50 TL
Kar Payı Oranı: 3,01
Toplam Geri Ödeme: 383.379 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 31.876,69 TL
Kar Payı Oranı: 3,04
Toplam Geri Ödeme: 384.020 TL

GARANTİ BBVA

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.238 TL
Faiz Oranı: 3,19
Toplam Geri Ödeme: 388.366 TL

TEB

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.238 TL
Faiz Oranı: 3,19
Toplam Geri Ödeme: 388.366 TL

TÜRKİYE FİNANS

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.360 TL
Kar Payı Oranı: 3,24
Toplam Geri Ödeme: 389.821 TL

İŞ BANKASI

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.627,53 TL
Faiz Oranı: 3,35
Toplam Geri Ödeme: 393.030 TL

ALTERNATİF BANK

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.481 TL
Faiz Oranı: 3,29
Toplam Geri Ödeme: 391.278 TL

ZİRAAT KATILIM

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 32.969 TL
Faiz Oranı: 3,49
Toplam Geri Ödeme: 397.134 TL

ZİRAAT BANKASI

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 36.229 TL
Faiz Oranı: 4,79
Toplam Geri Ödeme: 436.257 TL

ŞEKERBANK

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 33.116 TL
Faiz Oranı: 3,55
Toplam Geri Ödeme: 398.899 TL

HALKBANK

Vade: 12 ay
Aylık Taksit Tutarı: 36.486 TL
Faiz Oranı: 4,89
Toplam Geri Ödeme: 439.341 TL

En Çok Aranan Haberler

