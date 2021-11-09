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Taslak Meclis'te! Kamuda herkes kadrolu olacak

09.11.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla memur ve memur emeklilerinin yıllardır beklediği 3600 ek gösterge için çalışmalar başladı. 2022 yılında tamamlanması beklenen çalışmaların neticesinde kamusa herkes kadrolu olacak.

Taslak Meclis'te! Kamuda herkes kadrolu olacak

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergenin çıkması için mücadele veriyordu. Güzel haberi geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. 3600 ek gösterge için çalışmaların başlaması için düğmeye bastı. Ek gösterge ile memur ve memur emeklilerinin maaşları artacağı gibi ikramiye miktarı da artacak. Ayrıca sözleşmeli personeller de kadroya alınacak. İşte 530 bin sözleşmeli personeli sevindirecek haberin detayları şöyle…

3600 EK GÖSTERGE İLE 530 BİN MEMURA KADRO

3600 ek gösterge çalışmaları kasım ayı itibarıyla başladı. Çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar devam etmesi beklenirken, 530 bin sözleşmeli personele de kadro göründü. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor. Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı. Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü bürokratlarının çalışmaları tamamlanmasından sonra taslak TBMM'ye sunulacak.

KADRODA KAPSAM NEDİR?

Resmi gazetede yayımlanan toplu sözleşme metniyle ilgili tebliğin 52. Maddesinde, yürütülecek çalışmalarda şu konuların öncelikli olarak masada olması bekleniyor:

Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek.

Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personel de dahil edilecek.

Kadro ile birlikte tayin, görevde yükselme kurumlar arası geçiş gibi kısıtlı haklar verilmiş olacak.

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