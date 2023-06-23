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Tatil rezervasyonları arttı, bakanlık dikkat edilmesi gerekenleri bir bir sıraladı: İnternet siteleri ve sosyal medyaya dikkat! 2 adres paylaşıldı

23.06.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminde tatil rezervasyonlarının yükseldiği döneme girilirken Ticaret Bakanlığı vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için uyardı. Bakanlık dikkat edilmesi gereken hususları tek sıraladı. Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta yoluyla gelen tekliflerdeki bazı detaylara dikkat çekilen açıklamada ayrıca Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden kayıt kontrolü yapılmasının önemine de işaret edildi.

Tatil rezervasyonları arttı, bakanlık dikkat edilmesi gerekenleri bir bir sıraladı: İnternet siteleri ve sosyal medyaya dikkat! 2 adres paylaşıldı

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı, tatil rezervasyonları yükseldi. Birçok vatandaş sosyal medya ve internet üzerinden tatil rezervasyonu arayışına girdi. Ticaret Bakanlığı'ndan rezervasyon yaptıracaklara uyarılar geldi. Bakanlık, vatandaşların seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu sorgulayabilecekleri internet sitelerini de paylaştı.

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİRTAKIM HUSUSLAR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaz aylarının gelmesi ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleri arasından tercih yapmaya çalışan tüketicilerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar bulunduğu belirtildi.

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İNTERNET SİTELERİNİN FOTOĞRAF VE İSİMLERİ KOPYALANIYOR

Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesaj üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiğinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı:

"Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrolü, sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi, ödemelere dikkat gösterilmesi gerekmektedir."

PAKET TURUN FESİH HAKKI BULUNUYOR

Açıklamada, özellikle paket turlarda rezervasyonların başlangıç tarihine uzun süre kala yapılması sonucu, tüketicilerin önceden planladıkları turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamadığı aktarılarak, bu tür durumlarda, tüketicilerin paket tur sözleşmesini fesih hakkı bulunduğu anımsatıldı.

Buna göre, tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisi sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu bulunduğuna dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebilmektedir. Ayrıca, muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonun başlamasına belirli bir süre kala cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir."

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE VE HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULABİLİR

Bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkili kılındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 2023 yılı için 66 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Ticaret il müdürlüğü bünyesinde bulunan il tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, kaymakamlık bünyesinde bulunan ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir."

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı tatil tatil rezervasyon

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