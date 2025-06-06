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Tatilciler bu fiyatları görünce inanamayacak! Giriş ücreti Euro üzerinden... O bölgeler resmen cep yakıyor

Havaların ısınması bayramın gelmesi ile beraber tatilciler de yaz sezonunu açtı. Turizmcilerin hasat dönemi olan yaz ayları için oteller dolarken Bodrum gibi tatil beldelerinde ise yoğunluk oluşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde özel plajların fiyatları Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programında gündem olmuştu. Vatandaşlar özel beachlerin fiyatlarını merak ederken bazı yerlerde Euro üzerinden belirlenen fiyatlar dikkat çekti. İşte, Fethiye, Marmaris ve Bodrum'da beach fiyatları...

Tatilciler bu fiyatları görünce inanamayacak! Giriş ücreti Euro üzerinden... O bölgeler resmen cep yakıyor
Ezgi Sivritepe

Yaz turizm Kurban Bayramı ile başladı. Tatilciler akın akın tatil beldelerine giderken bazı bölgelerde oluşan trafik yoğunlukları dikkat çekti. 2025 yaz sezonu için turizmciler hazırlıklarını tamamladı. Yaz tatilinde lüks harcama yapmak isteyenler fiyatları merak ederken ücretlerin rekor seviyelerde artması dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde programında beach fiyatlarını duyan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Biz mi fakiriz? Bunlar nasıl fiyatlar?" diyerek tepki göstermişti. Bu tepki üzerine tatilcilerin en çok tercih ettiği tatil beldelerindeki özel plaj fiyatları merak edilmeye başlandı.

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Bodrum’daki lüks plajlarda fiyatlar genellikle Euro üzerinden belirlenirken, bazı mekanlar kişi başı 200-225 Euro'ya kadar ücret talep ediyor. Çeşme’de ise giriş veya harcama limitleri 5.500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Fethiye, Marmaris ve Cunda gibi tatil bölgelerinde ise fiyatlar daha makul seviyelerde seyrediyor.

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Bodrum, bu yıl da fiyat rekorunu elden bırakmadı:

Buddha Bar Beach, giriş ve harcama dahil toplam 225 Euro talep ediyor.
Maçakızı Beach, kişi başı 200 Euro ve ayrıca yüzde 15 servis bedeli istiyor.
Kuum Otel plajında, kişi başı 4 bin 500 TL’lik harcama limiti var.
Daha uygun seçeneklerden biri olan Camel Beach, 700 TL giriş ücreti alıyor.
Sarnıç Beach Club, giriş ücreti almıyor ancak 2 bin 500 TL’lik harcama şartı koyuyor.
Lucca Beach ise kişi başı 100 Euro talep ediyor.

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Çeşme'de fiyatlar:

Boheme Beach giriş ücreti almazken 3 bin 500 TL harcama limiti uyguluyor.
Sole & Mare Beach, kişi başı 1.750 TL giriş ücreti alıyor.
White Beach, sadece 2 bin TL’lik harcama limiti istiyor.
Biblos Resort Alaçatı plajına giriş 125 Euro.
Fly-Inn Beach, standart giriş için bin 500 TL, premium için 5 bin 500 TL talep ediyor.
Om Paparazzi, hafta içi sadece harcama limiti (1.450 TL), hafta sonu ise ek olarak 950 TL giriş ücreti alıyor.
Yuzu Beach, giriş + harcama limiti olarak hafta içi 3 bin TL, hafta sonu 4 bin TL talep ediyor.

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Diğer tatil bölgelerinde ise fiyatlar şu şekilde:

Marmaris’te Vamos Beach, sadece bin 200 TL harcama limiti ile hizmet veriyor.
Aida Beach, 750 TL harcama şartı koyuyor.
Fethiye Sea Me Beach kişi başı 1.000 TL, aile suiti ise 6 bin TL.
So Beach şezlong için 1.000 TL ücret alıyor.
Cunda Anda Beach, giriş ücreti olarak 750 TL, bayramda ise 1.000 TL istiyor.
Scala Beach, şezlong ve otopark dahil 750 TL fiyat belirledi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum plaj çeşme
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