TAV Havalimanları'ndan 2025'te 1 milyar 823 milyon avro ciro

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları 2025 yılına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Antalya ve Ankara'daki yatırımlarını tamamlayan şirket, Kazakistan'ın Almatı kentinde yeni yatırım programına başlarken, Gürcistan'da da işletme süresini uzattı.

Geçen yıl yüzde 6 artışla 113 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları, dış hatlarda 75 milyon, iç hatlarda 38 milyon yolcuya hizmet verdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yolcu trafiğinin üzerinde, yüzde 14 arttı. Yönetim Kurulu, 2025 net karından yüzde 50 temettü ödemesi yapma kararını Genel Kurul'a sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, 2025'te dış hat yolcularının yüzde 6, iç hat yolcularının ise yüzde 8 büyüdü belirtti.

Kaptan, 15 havalimanından oluşan portföylerinin toplam trafiğinin 113 milyon yolcuya çıktığını aktararak, "Yıl boyunca jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının göreceli değeri trafiği bir miktar baskılarken, daha kısa süren kış sezonuysa trafiği destekleyen bir unsur oldu. Türkiye dışındaki havalimanlarımız yüzde 9 büyümeyle güçlü bir performans sergiledi ve coğrafi olarak çeşitlendirilmiş portföyümüzün dayanıklılığını bir kere daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Devam eden yolcu büyümesinin Ankara'da yeni imtiyaz döneminin başlaması ve BTA'nın Antalya'da büyümesi sonucunda cirolarını yolcu büyümesinin üstüne çıkardıklarının bilgisini veren Kaptan, 2025'te cirolarının yüzde 10 büyümeyle 1 milyar 823 milyon avro olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Kaptan, FAVÖK'ün cironun da üzerinde, yüzde 14 büyüdüğünü ve 560 milyon avroya ulaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Serbest nakit akışı ise yüzde 44 büyüme ile 223 milyon avro oldu. Kuvvetli nakit akışı sayesinde, yoğun bir yatırım yılında olmamıza rağmen net borcumuz yüzde 6 düşerek 1,6 milyar avroya indi. Net kar 119 milyon avro tutarında bir kerelik nakit dışı etkilere maruz kaldı ve 51 milyon avro olarak gerçekleşti. 2026’nın Ocak ayında imzaladığımız anlaşmayla Tiflis Havalimanında işletme süremizi 2031’in sonuna kadar uzattık. Süre uzatımı karşılığında yapacağımız yatırımlarla havalimanının kapasitesini 10 milyon yolcunun üstüne çıkaracağız. Geride bıraktığımız 20 yılda yolcu sayısını 10 kat artırarak Gürcistan havacılık sektörünün büyümesine yaptığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz."

"BU YAZ SEZONUNDA YOLCU DENEYİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMIŞ OLACAĞIZ"

Karbon ayak izini azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Bodrum ve İzmir'de başladıkları yenilenebilir enerji yatırımlarını tamamladıklarını aktaran Kaptan, iki havalimanının elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu güneş enerjisinden sağladıklarını ifade etti.

Kaptan, bu yıl tüm havalimanlarını Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil ederek 2030'da karbon-nötr olma yolunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya Havalimanında hizmete giren yeni terminal binası havalimanının kapasitesini ve hizmet kalitesini artırdı. 2052'ye kadar işleteceğimiz havalimanında bu yaz sezonunda yolcu deneyimini en üst seviyeye taşımış olacağız. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yatırımlarımızı tamamladık ve havalimanını 2050'ye kadar sürecek olan yeni imtiyaz koşullarıyla işletmeye başladık. Havayollarının yeni açtığı direkt uçuşlarla Ankara'da dış hat yolcu güçlü bir şekilde artıyor."

Son dört yılda trafiği ikiye katlanan Almatı Havalimanının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 315 milyon avroluk ikinci faz yatırımlarına başladıklarını duyuran Kaptan, kutsal toprakların giriş kapısı Medine Havalimanında da yeni dış hatlar terminalinin yapımının devam ettiğini aktardı.

Kaptan, "Yönetim Kurulumuz, 2025 net karımızdan UFRS net karımızın yüzde 50'sine denk gelen 1,3 milyar lira tutarında kar payı dağıtımını genel kurulumuzun onayına sunmaya karar verdi. 2026'da da yüksek yatırım harcamalarına devam etmeyi beklerken, temettü politikamızla uyumlu olan bu dağıtım kararı şirketimizin nakit yaratma kapasitesini ve bilançomuzun gücünü ortaya koyuyor. 2026 yılında 116 ila 123 milyon arasında yolcuya hizmet vermeyi ve 590 ila 650 milyon avro arasında FAVÖK yaratmayı bekliyoruz. Almatı ve Gürcistan'da yatırımlarımıza devam ederken toplam yatırım harcamalarımızın 330 milyon avronun altında gerçekleşmesini bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu yıl FAVÖK beklentilerinin, 2018'deki tarihi zirve olan 573 milyon avronun üzerinde olduğunu vurgulayan Kaptan, bu dönemde, ortalama işletme sürelerini 10 yıldan 32 yıla çıkardıklarını ve şirketin geleceğini güvence altına aldıklarını aktardı.

Kaptan, tarihlerinin en büyük yatırım programını başarıyla tamamladıklarını ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir zemin hazırladıklarını anlatarak, "Bu yıl yolcu trafiğinde büyümeye, operasyonel verimlilik artışına, hizmet kalitesini artırmaya ve portföyümüze eklenecek yeni havalimanı fırsatlarına odaklanacağız. Çeyrek asrı geride bırakan markamızı bugünlere getiren tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

