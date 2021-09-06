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TBMM'den gıda fiyatları vurgusu! Aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı

06.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildiği belirtilirken, yüzde 19.25'e çıkarak politika faizinin üzerinde seyreden enflasyonda gıda fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

TBMM'den gıda fiyatları vurgusu! Aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildiği belirtilirken, yüzde 19.25'e çıkarak politika faizinin üzerinde seyreden enflasyonda gıda fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

İŞTE FİYAT GELİŞTİRMELERİ RAPORU

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayında aylık %1.12 artarak yıllık %19.25'e ulaşan tüketici fiyatları verilerinin ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan açıklamalar şöyle:

  • (Enflasyonda) Bu gelişmede, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir

  • Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken; dünyada ve ülkemizde etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemekte

  • Bu dönemde TL'deki yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir

  • Hizmet yıllık enflasyonu ise lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükselmiştir

  • TL'deki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir

  • B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korunmuştur

  • Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
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