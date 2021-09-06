TBMM'den gıda fiyatları vurgusu! Aylık fiyat gelişmeleri raporu yayınlandı

Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedildiği belirtilirken, yüzde 19.25'e çıkarak politika faizinin üzerinde seyreden enflasyonda gıda fiyatlarının etkisine dikkat çekildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Ağustos ayında aylık %1.12 artarak yıllık %19.25'e ulaşan tüketici fiyatları verilerinin ardından yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkan açıklamalar şöyle:

(Enflasyonda) Bu gelişmede, gıda fiyatlarındaki artış eğilimi belirleyici olurken, çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonunda yavaşlama kaydedilmiştir

Gıda enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi belirgin olurken; dünyada ve ülkemizde etkili olan tarımsal kuraklık tüketici gıda fiyatlarını olumsuz yönde etkilemekte

Bu dönemde TL'deki yakın dönemdeki görünüm ve otomobillerdeki ÖTV matrah artırımı düzenlemesine bağlı olarak dayanıklı tüketim malı fiyatları ılımlı bir seyir izlemiş, bu gelişmenin yansıması ile temel mallarda yıllık enflasyon gerilemiştir

Hizmet yıllık enflasyonu ise lokanta-otel grubunun öncülüğünde sınırlı bir oranda yükselmiştir

TL'deki kısmi değerlenmeye karşın, üretici fiyatlarındaki aylık artış eğilimi ara malları ile elektrik ve doğalgaz gibi enerji kalemlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir

B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korunmuştur

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar devam etti