TBMM önünde grev gerginliği: Birleşik Kamu-İş eylemine polis engeline takıldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin taleplerini kamuoyuna duyurmak amacıyla bugün 81 ilde grev ve eylem kararı aldı. Yaklaşık 200 bin üyesi bulunan konfederasyonun Ankara’daki eylemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dikmen Kapısı önünde başladı. Genel Başkan Orhan Yıldırım’ın da aralarında yer aldığı grup, burada basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak güvenlik güçleri, alanda basın açıklamasına izin verilmediğini bildirerek grubun ilerleyişini durdurdu. Kızılay yönüne yürümek isteyen konfederasyon üyeleri polis tarafından durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Eyleme katılanlar arasında CHP Milletvekili Aliye Timisi Ersever de yer aldı. Ersever, konfederasyon üyelerinin önünün kesildiğini ve grubun çevrelendiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersever, şu ifadeleri kullandı:

“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ KARŞILARINDA ABLUKA VAR”

“Bu ülke böylesine bir gelir adaletsizliğini ve hukuksuzluğu hak etmiyor. Birleşik Kamu-İş üyesi kamu emekçileri, TBMM önünde halkın bütçesini savunmak için Anayasa’dan doğan demokratik haklarını kullanarak basın açıklaması yapmak istiyor. Ancak her zaman olduğu gibi karşılarında bir abluka var. Emek susturulamaz, hak gasbedilemez, kamu emekçileri yalnız değildir. Mücadeleye devam.”

YILDIRIM: "MECLİS BU AÇLIĞA EL KALDIRIRSA, BUNU HALK BİLECEK"

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da yaptığı açıklamada, bütçe görüşmelerinin sürdüğü bir günde taleplerini Meclis’e yakın bir noktada dile getirmek istediklerini söyledi. Yaşananların kamuoyu tarafından dikkatle izlenmesini isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Polisin izin vermemesi valiliğin iznine tabi. Vekilleri etkileyecek olan halktan çekindiler. Ne yaparlarsa yapsınlar sesimizi duyuracağız. Çoğunluğu AKP ve MHP milletvekillerinden oluşan Meclis bu açlığa el kaldırırsa, bunu halk bilecek.”

Konfederasyon üyeleri, eylemlerini Ankara’nın farklı noktalarında sürdürdü. Türkiye genelinde başlatılan grev ve protestoların gün boyunca devam etmesi bekleniyor.