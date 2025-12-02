FİNANS

TCMB’den zorunlu karşılıklarda sadeleşme adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı. Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Sadeleşme kapsamında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat/katılım fonunda oran, yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülürken daha uzun vadeli döviz mevduat/katılım fonunda daha önce yüzde 22-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli kıymetli maden depo hesaplarında oran, yüzde 28'den yüzde 30'a çıkarılırken daha uzun vadeli kıymetli maden depo hesaplarında daha önce yüzde 24-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

1 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde oran, yüzde 21'de sabit bırakılırken oranlar, 2 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 16'dan yüzde 10'a, 3 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11'den yüzde 8'e, 5 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 7'den yüzde 3'e, 5 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 5'ten yüzde 0'a düşürüldü.

