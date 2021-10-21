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TCMB faiz indirdi, yabancı yatırımcı Türkiye'deki tahvil ve hisselerden çıktılar

21.10.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB geçen ayki 100 baz puanlık faiz indirimiyle piyasaları şaşırtıp liranın değer kaybını arttırmasından sonra Türk tahvillerine yabancıların yaptığı küçük ama düzenli fon girişi Eylül'de aniden tersine döndü.

TCMB faiz indirdi, yabancı yatırımcı Türkiye'deki tahvil ve hisselerden çıktılar

Institute of International Finance'in (IIF) verileri, hisse senetlerine kümülatif fon akışının bu yıl negatif olduğunu ve Nisan'da başlayan toparlanma trendinin TCMB'nin para politikasını gevşetmesiyle birlikte durduğunu gösterdi.

TCMB enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın uzun bir süredir istediği faiz indirimlerine Eylül'de 100 baz puan ile başladı ve politika faizini %18'e indirdi.

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Reuters'ın anketine göre, TCMB'nin bugün 14.00'teki para politikası kurulu (PPK) toplantısında faizi 50 ya da 100 baz puan indirmesi bekleniyor.

IIF'nin verilerine göre, Türkiye'nin tahvillerine yurtdışından net dış fon girişi Eylül başında 2.4 milyar dolar ile zirveye ulaştıktan sonra yaklaşık 1.8 milyar dolara indi.

Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinden bu yılki net dış fon çıkışı ise 1.2 milyar dolar oldu.

Hisselerden fon çıkışı Nisan ortasında yaklaşık 2 milyar dolar ile zirveyi görmüştü.

IIF ekonomisti Jonathan Fortun, "Muhtemelen para birimindeki belirsizlik ve artan risk algısı nedeniyle son üç haftada tahvillerden güçlü bir fon çıkışı oldu" dedi.

Tahvillerden ve hisse senetlerinden para çıkışı bu yıl başından beri dolar karşısında %20 değer kaybetmiş TL üzerindeki baskıyı artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, %20'ye yaklaşan yıllık enflasyon oranına rağmen TCMB'ye faizleri indirmesi konusunda baskı yapmaktaydı.

Erdoğan, 13 Ekim'de TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan TCMB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile PPK üyesi Abdullah Yavaş'ı görevden aldı.

Bir zamanlar gelişmekte olan piyasalarda yıldızı parlayan TL, Salı günü dolar karşısında 9.37 ile dibi gördü.

TL, yerleşiklerin rekor seviyede döviz alımları ve dış yatırımcıların kaçışının ardından son beş yılda değerinin yaklaşık üçte birini yitirdi.

TCMB'nin gevşek para politikası, Eylül enflasyonunun %19.58 olarak açıklandığı bir ortamda reel faizleri negatife çekti.

Stratfor analistleri bu hafta yaptıkları açıklamada, "TCMB'nin enflasyon ve kur artışı sırasında faizleri indirme politikası, muhtemelen ilave sermaye çıkışına yol açarak ve yatırımları caydırarak her iki sorunu da (enflasyon ve kur artışı) kötüleştirebilir" dedi. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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