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TCMB faiz kararı yüzde 19'da sabit mi kalacak, işte Reuters anketi! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

12.08.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yüksek seyri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

TCMB faiz kararı yüzde 19'da sabit mi kalacak, işte Reuters anketi! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı Ağustos ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Ekonomistler %18.95 seviyesindeki tüketici enflasyonun Ağustos ayında faiz indirimine alan tanımadığını düşünüyorlar. Ekonomistler Ağustos aynında politika faizinde değişim beklemeseler bile PPK metninden sonraki aylarda ne yönde karar çıkacağına ilişkin izlenim almaya çalışacaklar.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2 gün önceki TV yayınında Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşün başlayacağını belirterek, "...enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz" demişti.

Reuters anketinde TCMB'den ilk faiz indirimi beklentileri ise yılın son çeyreğini işaret ediyor. Reuters'ın bu anketinde ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt veren ekonomistlerin 13'ü bunun son çeyrekte olacağını öngördü, 4 kurum ise bu yıl faizlerde bir değişiklik beklemediğini belirtti.

Yıl sonuna doğru bir indirim piyasada Erdoğan'ın açıklaması öncesinde de kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon gerçekleşmeleriyle birlikte bu beklentiler hem azalmaya başlamış hem de önce üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe ötelendikten sonra artık yavaş yavaş önümüzdeki yıla doğru kaymıştı. Erdoğan'ın açıklamaları bu ötelemeleri yavaşlattı ya da durdurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önce bazı piyasa oyuncularının bir faiz artışının Ağustos ya da Eylül toplantılarda gerçekleşebileceğini düşünmeye başladığını hatırlayan Aberdeen Standard Investments'tan Kieran Curtis dün "(Erdoğan'ın açıklamaları) PPK için baskı yaratıyor. Önümüzdeki hafta bunun gerçekleşmesi mümkün mü bilmiyorum ancak piyasa artık yıl sonundan önce faiz indirimi geleceğinden emin" dedi.

TL ERKEN FAİZ İNDİRİMİ ENDİŞELERİYLE DEĞER YİTİRİYOR

Temmuz ayında yaklaşık %4 değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin pozitif ayrışan TL son dört günde ise negatif ayrışma ile sert değer yitirdi. Bu değer kaybında TCMB'nin erken bir faiz indirimine gidebileceği endişeleri ve enflasyonda yaşanan yükselişin belirginleşmesi etkili oldu.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini %18'de şekillenirken tahminler %17-%19 bandında yer alıyor.

Temmuz enflasyonu ve mevcut fiyat gelişmelerinin enflasyon görünümünün TCMB'nin beklenti patikasından daha zorlu olabileceğini gösterdiğini belirten Citi araştırma notunda, bozulan enflasyon beklentilerinin bu yıl faiz indirimine karşı güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Raporda, "Sermaye girişindeki durgun beklenti, yüksek risk primi ve dolarizasyon artık para politikasında bir hataya yer olmadığını gösteriyor" denildi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahmininin %14.1'e yükseltildiği enflasyon raporu sunumunda yaz aylarında enflasyonun oynak bir seyir izleyebileceğini, bu hareketin geçici olacağını ve enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin şekilde düşeceğini belirtti.

Enflasyon Temmuz'da politika faizinin üzerine çıkmadı ancak oldukça yaklaştı. Bankanın %14.1'e geçen ay sonundan yükselttiği yılsonu enflasyon tahmini kendi anketlerinde bile piyasanın tahminlerini aşağı revize etmesini sağlamadı. Aksine bugün açıklanan TCMB piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki 15.64'ten %16.3'e belirgin yükseldi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

Kaynak: Reuters

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Enflasyon TCMB
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