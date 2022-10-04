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TCMB yüzde 83,5’lik enflasyonun sebebini açıkladı

04.10.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. Yükselmeye devam eden enflasyona en belirgin katkı enerji ve hizmet gruplarından geldi.

TCMB yüzde 83,5’lik enflasyonun sebebini açıkladı

Merkez Bankası, yüzde 83.45 ile 24 yılın zirvesinde seyreden TÜFE ve yüzde 151'i aşan Yİ-ÜFE için değerlendirmelerini yayımladı. Tüketici fiyatlarının Eylül ayında yüzde 3,08 oranında arttığını ve yıllık enflasyonun 3,24 puan yükselişle yüzde 83,45'e çıktığını anımstan TCMB, söz konusu dönemde, tüketici yıllık enflasyonunun alkol-tütün-altın grubunda bir miktar gerilerken, diğer alt gruplarda yükseliş kaydettiğini bildirdi.

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EN BELİRGİN KATKI ENERJİDEN

Enflasyondaki artışa en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini kaydeden TCMB'nin özet değerlendirmesi şöyle: Enerji enflasyonu, uluslararası ham petrol fiyatlarına paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına karşın, elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemler ile katı yakıt fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak önemli ölçüde yükselmiştir. Bu dönemde, hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselirken, özellikle ulaştırma hizmetleri ve kira alt gruplarındaki artışlar öne çıkmıştır. Gıda yıllık enflasyonu alt gruplar genelinde yükselmiştir. Temel mal grubunda yıllık enflasyon dayanıklı mallarda gerilerken diğer alt gruplarda artış kaydetmiştir.

Jeopolitik gelişmelere paralel olarak yüksek seyreden doğal gaz fiyatlarının yurt içi enerji fiyatlarına yansıması neticesinde elektrik üretimi ve gaz imalatı öncülüğünde üretici fiyatlarındaki artış hızlanmıştır. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon TCMB
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