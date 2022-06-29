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TEB EFT saatleri ve ücretleri: TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

29.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEB’den başka bankalara para transferi, TEB müşterileri tarafından en sık kullanılan işlemler arasında yer almaktadır. 1927 yılında kurulmuş olan Türk Ekonomi Bankası, müşterilerine sunmuş olduğu kredi, kredi kartı, şube, ATM, internet bankacılığı ve mobil uygulama hizmetlerinin yanı sıra EFT ve havale işlemleri ile de dikkat çekmektedir. TEB EFT ve havale işlemleri, birçok banka müşterisi tarafından sıkça kullanılmaktadır.

TEB EFT saatleri ve ücretleri: TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Müşterilerine şube, internet bankacılığı, mobil uygulama üzerinden EFT talimatı verme imkânı sağlayan TEB EFT saatleri 09:00 – 17:15 olarak belirlenmiştir. Resmî tatiller dışında hafta içi her gün bu saatler arasından EFT işlemi hizmetinden faydalanmanız mümkündür.

Hafta içi her gün 09:00 – 17:15 saatleri arasında gerçekleştirdiğiniz EFT işlemleri aynı gün hedef hesaba ulaşmaktadır. Ancak resmî tatillerde ve bu saat dilimleri dışında verilen EFT talimatları, gönderimi yaptığınız günden sonraki ilk iş gününde gerçekleşmektedir. TEB EFT limiti günlük maksimum 300.000 TL olduğu için, belirlenen saatlerin dışında ya da dâhilinde, daha yüksek tutarlı EFT yapmak mümkün değildir.

TEB EFT Ücretleri

TEB’ten başka bankaya para yatırma ücreti, kullanılan EFT kanalına göre değişkenlik göstermektedir. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamanın yaygın olmadığı dönemlerde banka müşterileri EFT işlemi gerçekleştirmek için banka şubelerinden EFT talimatı vermekteydi. Ancak günümüzde bulunduğunuz her yerden, hızlı ve kolay bir şekilde EFT talimatı vermenizi sağlayan internet bankacılığı ve mobil uygulama kanalları müşterilere büyük kolaylık sağladığından daha sık tercih edilmektedir.

TEB işlem saatleri hem mobil uygulama hem internet bankacılığı hem de şubeler için aynıdır. Ancak TEB EFT ücretleri, kişilerin hangi kanaldan EFT talimatı verdiğine göre değişkenlik göstermektedir. Türk Ekonomisi Bankası, şubeden gerçekleştirilen EFT işlemlerinde EFT ücretleri 54 TL’ye kadar ulaşabilmektedir. Online EFT işlemleri, bu anlamda da kişilerin tasarruf sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Ücretler ise şöyledir:

  • TEB mobil uygulama 5.40 TL
  • TEB mobil uygulama geç EFT 7.50 TL
  • TEB internet bankacılığı 5.40 TL
  • TEB internet bankacılığı geç EFT 7.50 TL
  • TEB çağrı merkezi EFT 10 TL
  • Şubelerden EFT 54 TL

TEB, müşterilerine geç EFT hizmeti veren bankalar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi EFT saatleri sona erdikten sonra gerçekleşen EFT işlemleri geç EFT kapsamına girmektedir. TEB geç EFT hizmetinden faydalanmak için öncelikle müşteri hizmetleri ile görüşmek gerekmektedir. Bu zaman dilimlerine geç EFT ücreti uygulanmaktadır.

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TEB’ten Ücretsiz EFT Nasıl Yapılır?

Dijital bankacılık hizmetlerinde sağlamış olduğu kolaylıklar ile ön plana çıkan TEB, dijital bankacılık üzerinden EFT işlemleri ile de müşterilerin dikkatini çekmeyi başarmaktadır. Çünkü Cepteteb hesabınızın durumuna göre dijital bankacılık ile gerçekleşen EFT işlemleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Cepteteb müşterileri, mevcutta bir Cepteteb hesap adlı ürünününüz bulunması halinde hiçbir ücret ödemeden, tek tıkla EFT işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta hesap adının Cepteteb olmasıdır.

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TEB’ten Yapılan EFT Kaç Dakikada Hesaba Geçer?

Hafta içi her gün TEB havale saatleri içerisinde gerçekleştirmiş olduğunuz EFT işlemlerinin aynı gün, 10 dakika içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Teknik bir arıza söz konusu olduğu durumlarda veya işlem yoğunluğu yaşanan zamanlarda EFT işleminin gerçekleşmesi 30 dakikayı bulabilmektedir. 30 dakika sonunda tutar hedef banka hesabına ulaşmadıysa hemen 0850 200 0 666 numaralı telefondan TEB müşteri hizmetlerine ulaşarak TEB EFT sorgulama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

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