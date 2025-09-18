FİNANS

Tedavülden kalkıyor mu? Bir madeni para için 'basımı durdurulacak' iddiası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bazı madeni paraların üretimine yeni sınırlamalar getireceği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 10 kuruş ve 25 kuruşun üretimini durduran darphanenin, yılın son aylarında 50 kuruş basımına da son vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Hande Dağ

Tedavüldeki madeni paraların kullanım alanlarına dair önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, 50 kuruş tedavülden kalkacak mı? İşte detaylar...

'50 KURUŞLARIN BASIMI DURDURULACAK' İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre; geçtiğimiz yıl artan maliyetler nedeniyle 10 ve 25 kuruşluk madeni paraların üretimine son veren darphanenin, yeni dönemde 50 kuruşların da basımını durdurmayı planladığı öne sürüldü.

Ekonomistlerin bir 50 kuruşun üretiminin 3 TL'yi aşan bir maliyete sebep olduğunu belirttiği aktarılırken 1 TL üretmek için de 4,3 TL harcandığına dikkat çekildiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla piyasaya sınırlı şekilde dağıtılan 5 TL'lik madeni paraların ilerleyen süreçte sayısının da artmasının planlandığı, halihazırda elinde 10, 25 ve 50 kuruş olan vatandaşın da bu paraları kullanmaya devam edebilecekleri aktarıldı.

Öte yandan uzmanların, şu anda sayıları milyonları bulan 10, 25 ve 50 kuruşluk madeni paraların üretiminin durdurulmasının, ilerleyen yıllarda bu paralara koleksiyon değeri katabileceğine dikkat çektiği belirtildi.

