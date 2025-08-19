FİNANS

Tek bir anda mahkemelik olabilirsiniz 'Üzerinize kalır' Bankadaki paranızdan sicilinize kadar her şey büyük riskte!

Dolandırıcılar her geçen gün kendilerine yeni bir yöntem geliştirmeye devam ediyor. Dijital alanda bulunan tüm verilerimiz siber saldırılar nedeniyle tehlikedeyken cep telefonunuzu yabancı birine kullandırmamanız gerektiğine dair de uyarı geldi. Banka hesaplarınızın boşaltılabileceğine dikkat çeken uzmanlar ayrıca adli sürece de maruz kalabileceğinizi vurguladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Akıllı telefonunuzu yabancı birine kullandırmak da büyük risk taşıyor. Dolandırıcılar vatandaşları türlü türlü oyunlar ile mağdur ediliyor. Vatandaşlar mobil bankacılıktan alışveriş uygulamalarına her şeye dikkat etmesi gerekirken uzmanlar bu detayın da altını çizdi.

"İSPAT EDEMİYORSANIZ..."

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, siber suçların arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kısa süreliğine dahi olsa cihazınızı başkasına verdiğinizi ispat edemiyorsanız o eylemler sizin üzerinize kalır. Yargı önüne çıktığınız zaman, 'Yapılan eylem benim tarafımdan değildi. Cihazımı kısa süreliğine şu kişiye vermiştim' gibi bir durumu net bir şekilde ispatlamanız lazım"
TEK BİR ANDA SUÇLU OLABİLİRSİNİZ

Dolandırıcıların her gün sistemlerini geliştirdiğini ifade eden Ergün, özellikle dijital izler ve IP adreslerinin kullanıcının doğrudan fail gibi değerlendirilmesine yol açabileceğini vurguladı. Cihazınızın yabancı birinin eline geçmesi durumunda savcılığa veya emniyete başvuru da bulunulması gerektiğini vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

"Aksi takdirde yapılan her işlem sizin tarafınızdan yapılmış kabul edilir. Kişiler 'Kısa bir görüşme yapacağım.' bahanesiyle yanınıza gelebilir. Siz fark etmeden bir anda banka hesaplarınız boşaltılabilir, bir anda başka türlü suçların muhatabı haline dönüşebilirsiniz. Dolayısıyla çok riskli bir eylem"
BİLGİLERİNİZE ULAŞABİLİRLER

Ergün kayıtlı cihazlar üzerinden illegal eylemlerde banka hesap veya IBAN bilgilerinin kırılabildiğine işaret etti. Siber güvenlik uzmanı Sedat Coşkun ise, telefonun yabancı kişilere kısa süreliğine teslim edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, "Telefonun içine yerleştirilen yazılımlar sayesinde kişisel verilerimize ulaşılabilir. Bu nedenle çok katmanlı güvenlik önlemleri şart" dedi.
SANİYEDE 1 MİLYON KOMBİNASYON

Üç boyutlu yazıcılarla yüz modellemesinin, ses klonlama yazılımları gibi teknolojilerin kimlik doğrulama sistemlerini tehdit eder hale geldiğine işaret uzmanlar, "Saniyede 1 milyon kombinasyon deneme kapasitesine sahip yapay zekâ sistemleri büyük bir siber güvenlik tehdidi oluşturuyor" uyarısında bulundu.

Kaynak: Sabah

