Tek bir cümlesiyle 890 bin TL gönderdi! 'Banka personeliyim' diyerek telefonla aranınca...

İstanbul'da cep telefonu ile aradığı kişiye kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, N.Ö. isimli kişinin 809 bin lirasını dolandırdı. Polis tarafından yakalanan dolandırıcı, tutuklandı.

İstanbul'daki olay Kadıköy'de yaşandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Göztepe Mahallesi'nde yaşayan N.Ö.'nün (62), 7 Ocak'ta cep telefonuyla arayan kişi tarafından dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

809 BİN LİRA GÖNDERDİ

Şüphelinin, aradığı müştekiye kendisini banka personeli olarak tanıttığını, mevcut kredi sigortalarının iptal edilmemesi halinde ödeme çıkacağı bahanesi ve yönlendirmesiyle belirttiği hesaba 809 bin lira göndermesini sağlayarak şüpheliyi dolandırdığı anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.D.'yi (22) aynı gün gözaltına alarak emniyete getirdi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

